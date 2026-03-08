Logo
Cijena peleta u padu, ima li dovoljno zaliha?

Izvor:

SRNA

08.03.2026

10:26

Komentari:

0
Foto: ATV

Cijena peleta u blagom je padu, a na tržištu ima dovoljno zaliha ovog energenta, rekao je Srni predstavnik proizvođača peleta u BiH Goran Ivanović.

Ivanović je dodao da je u Republici Srpskoj cijena tone peleta između 550 i 600 KM, dok je u Federaciji BiH trenutno nešto veća.

- Zbog toplijeg vremena smiruje se i potražnja - naveo je Ivanović.

Prema njegovim riječima, visoka cijena gasa može otvoriti prostor i potrebu za alternativnim izvorima energije poput peleta.

- Proizvođači su podigli proizvodnju ove zime i fokus je bio na snabdijevanju domaćeg tržišta, što je za pohvalu - naglasio je Ivanović.

pelet

cijena peleta

