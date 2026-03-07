Logo
Upozorenje stručnjaka: Rast cijene energenata mogao bi pokrenuti lančanu reakciju

ATV

07.03.2026

19:53

Fotografija prikazuje sipanje goriva u automobil
Foto: ATV

Situacija na Bliskom istoku izazvala je zabrinutost kako na svjetskom, tako i regionalnom tržištu.

Rastuće tenzije SAD i Irana već se reflektuju na cijene energenata, a svaka nova eskalacija dodatno trese globalnu ekonomiju. Posljedice takvih poremećaja ne zaobilaze domaću privredu. Ostavlja ogromne posljedice posebno imajući u vidu osjetljivosti na promjene tržišta nafte.

"Ono sto je za nas problematično jeste da mi u Republici Srpskoj nemamo naftne terminale koji mogu da obezbijede značajne zalihe i na taj način da pokusamo da ublažimo te trendove u pogledu rasta cijena već ono sto imamo na zalihama u našim terminalima možemo reci da to je to. Mi smo u protekle dvije godine uspjeli da tu inflaciju zaustavimo i držimo na nekom jednocifrenom iznosu oko 4 do 5% posto a ako se poveća cijena nafte onda bi ta inflacija uzela veće procente", rekao je Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske

Ekonomisti upozoravaju da bi rast cijena energenata mogao pokrenuti lančanu reakciju – od povećanja troškova proizvodnje do poskupljenja osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda. U takvom scenariju i BiH suočiće se sa ekonomskim pritiscima.

"BiH, Republike Srpske će biti podvrgnute određenim šokovima još je najmanji problem ako je to privremeni šok onda ćemo imatti zaista tu inflaciju, i ako se ona ne ponovi iz godine za godinu tome se ekonomija brzo i lako prilagodi, biće mnogo veći problem ako se bude radilo o nekom trajnijem šoku. Za 3 mjeseca to može biti samo politička tema a ako bude ekonomska tema to znaci da se radi o dugoročnom ratu koji je doveo do ozbiljnijih distrupcija ozbiljnijih problema i u međunarodnoj trgovini", rekao je Marko Đogo, ekonomista.

Koliki će ekonomski efekti biti, zavisiće prije svega od trajanja i intenziteta sukoba. Ukoliko kriza ostane kratkoročna, tržišta bi se mogla relativno brzo stabilizovati. U slučaju dugotrajnijeg konflikta, posljedice će biti širom svijeta, kroz rast cijena, inflaciju i sve dodatne pritiske na već osjetljive ekonomije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

