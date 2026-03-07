Nafta već na 90 dolara, milijarder poručuje: Izdržite mjesec, dok "eliminišemo teroriste"

Milijarder iz Njujorka Džon Kacimatidis, saveznik Donalda Trampa i vlasnik regionalnog naftnog rafinerijskog i maloprodajnog giganta "United Refining Company", ocijenio je da su ovonedjeljna poskupljenja goriva usljed rata s Iranom "privremena oscilacija".

On je pozvao potrošače da ne paniče već da "izdrže jedan mjesec" kako bi Sjedinjene Države mogle da "eliminišu teroriste".

Cijena nafte bi mogla da dostigne 100 dolara

Kacimatidis smatra da bi cijena nafte mogla da dostigne 100 dolara "u narednih nekoliko dana". Ali, to je nazvao "privremenom oscilacijom".

Pašće jednako brzo

Tvrdi da će pasti "jednako brzo" čim se Ormuski moreuz ponovo otvori.

On nije napravio nikakve promjene u snabdijevanju niti u poslovanju kompanije "United Refining Company".

Zato što vjeruje da će se sukob završiti za "manje od 30 dana". Dodao je da "niko ne bi trebalo da se usudi da ide protiv SAD, jer će biti sravnjen sa zemljom".

Ko voli paniku

Smatra da međunarodne naftne kompanije "vole paniku jer bi rado ubacile više novca u kasu", ali je naglasio: "To nismo mi uradili".

Kacimatidis, koji je blizak prijatelj i politički saveznik predsjednika Trampa, rekao je da s njim nije razgovarao o cijenama goriva, ali da bi mu savjetovao da "brže eliminiše teroriste".

Prema podacima AAA, cijena benzina na pumpama u petak je premašila 3,32 dolara po galonu, što je 28 centi više nego prije nedjelju dana.

Svi ćemo patiti

Ministar energetike Katara Saad al-Kabi upozorio je da bi cijene kasnije ovog mjeseca mogle dostići i 150 dolara. "Mi samo proizvodimo gorivo. To je svjetsko tržište. Svi ćemo patiti".

Kacimatidis je dodao da "kako mi plaćamo više za proizvod, tako moramo da odrazimo tu cijenu na benzinskim pumpama". Ali, rekao je i da za sada nema uticaja na profitne marže kompanije.

Bogatstvo Džona Kacimatidisa iznosi 4,8 milijardi dolara prema procjeni Forbesa. On je zauzeo 319. mjesto na listi Forbs 400 najbogatijih Amerikanaca za 2025. godinu i 801. mjesto na svjetskoj listi milijardera.

Kacimatidis, koji je i vlasnik "Gristedes", najvećeg nezavisnog lanca supermarketa u Njujorku, burno je reagovao tokom leta kada je Zorhan Mamadani, koji je u kampanji obećavao jeftiniju hranu i gradske prodavnice, postao demokratski kandidat za gradonačelnika. Tada je sazvao konferenciju za medije i zaprijetio da će zatvoriti svojih više od 30 prodavnica. Nekoliko dana nakon Mamdanijeve pobjede u novembru rekao je za Forbs da razmatra premještanje sjedišta kompanije na Floridu. To se na kraju nije dogodilo.

Ko je Kacimatidis?

Kacimatidis je osnivač i izvršni direktor Red Apple Group. Ona je vlasnik kompanije United Refining Company. Među njenom imovinom je rafinerija u Vorenu u Pensilvaniji sa kapacitetom prerade oko 70.000 barela nafte dnevno i više od 4.000 zaposlenih.

Kacimatidis snabdijeva gorivom oko 400 benzinskih stanica u vlasništvu kompanije pod brendovima Kwik Fill i Country Fair širom Pensilvanije, Njujorka i Ohaja. Kompanija takođe posjeduje United Energy Plus Terminals, veleprodajnog dobavljača derivata sa 25 terminala u Pensilvaniji, Nju Džersiju, Merilendu i Virdžiniji. Kompanija prodaje gorivo komercijalnim klijentima poput nezavisnih benzinskih pumpi i transportnih kompanija.

Nafta skočila na 90 dolara kako se sukob zaoštrava

Referentne cijene nafte dostigle su u petak 90 dolara po barelu. To je najviši nivo od oktobra 2023. Do poskupljenja je došlo skoro nedjelju dana nakon što su SAD i Izrael počeli napade na Iran, dok je Katar upozorio da bi cijene mogle dostići 150 dolara ovog mjeseca ako se sukob nastavi.

West Texas Intermediate, američki referentni tip sirove nafte, dostigao je u petak 89 dolara. To je rast od 9% u odnosu na četvrtak, nakon što je nedjelju započeo na oko 70 dolara.

Cijena je u decembru bila i do 55 dolara. Sadašnjih 89 dolara predstavlja najviši nivo od oktobra 2023, kada je nakratko premašila 90 dolara.

Međunarodni referentni tip nafte Brent takođe je nastavio rast i u petak dostigao 90 dolara po barelu prvi put od marta 2024.

Sukob s Iranom ne pokazuje znake smirivanja. Predsjednik Donald Tramp izjavio je juče: "Neće biti nikakvog sporazuma s Iranom osim BEZUSLOVNE KAPITULACIJE!". Američki ministar odbrane Pit Hegset u četvrtak je rekao novinarima da su SAD "tek počele da se bore", prenosi Forbs.