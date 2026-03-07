Logo
Konzorcijum "Logistika": Od 23. marta regionalna blokada graničnih prelaza

SRNA

07.03.2026

Блокада превозника
Foto: ATV

Prevoznici u BiH priključiće se 23. marta regionalnoj blokadi graničnih prelaza za teretni saobraćaj zbog neriješenih problema sa boravkom vozača u Evropskoj uniji, zaključak je današnje sjednice plenuma Konzorcijuma logistika BiH, održanog u opštini Doboj Jug.

Predstavnik prevoznika Zijad Šarić rekao je novinarima da putnički saobraćaj neće biti blokiran, da će uvoz robe u BiH biti dopušten 72 časa po čijem isteku kreću blokade.

Šarić je pojasnio da je današnja sjednica plenuma inicirana na osnovu juče održanog regionalnog sastanka u Beogradu, na kojem su učestvovali i prevoznici iz Srbije, Crne Gore, BiH i Sjeverne Makedonije, kada je usaglašena blokada graničnih prelaza od 23. marta.

On je zadovoljan što su ovaj datum prihvatili i predstavnici iz Srbije, koji su planirali da se protesti održe 14. aprila.

"Protesti neće prestati sve dok se ne ispune naši zahtjevi. Znači, najveći problem je pravilo 90/180 dana, zatim vraćanje sa graničnih prelaza sa Hrvatskom, hapšenje i maltretiranje naših vozača", izjavio je Šarić.

On je nezadovoljan ponudom Hrvatske o izdavanju viza i poručeno da se sa granice sa ovom državom svaki dan vraća od 20 do 100 vozača.

Član Konzorcijuma Dino Durmić iz Doboja rekao je da je problem sa Hrvatskom izražen samo sa njenim sjevernim granicama i smatra da je pravilo 90/180 političko, a ne bezbjednosno pitanje, jer se ne primjenjuje i za Srbiju.

Član Konzorcijuma iz Prijedora Nikola Brković rekao je da do sada nisu riješena ni unutrašnja pitanja koja su ranije usaglašena sa institucijama na nivou entiteta i BiH.

On je izdvojio vraćanje dijela akciza, te PDV-a iz stranih zemalja, te smanjenje čekanja na granici minimum za 50 odsto.

Brković je ukazao i na problem u slučaju izgubljene tablice na vozilu, s obzirom na to da se za novu mora obezbijediti 1.000 KM.

Učesnici plenuma su poručili da je odluka o blokadi teretnog saobraćaja pitanje njihove egzistencije.

