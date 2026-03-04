Oči prevoznika uprte u Sarajevo i EU: Pravilo 90/180 pravi velike probleme, traže hitan sastanak

Oči prevoznika uprte su u Sarajevo i EU. Od predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto traže hitno sazivanje tematske sjednice posvećene problemu primjene pravila 90/180 dana boravka profesionalnih vozača u državama članicama EU.

"Nema odgovornijih institucija od BiH. BiH mora da bude u Briselu, mora da bude sa našim susjednim partnerima iz Republike Hrvatske i nažalost u najtežoj smo poziciji. Zašto? Zato što druge države imaju alternativna rješenja. Dnevno u prosjeku se 20 vozila vraća nazad", kaže Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH

Borjana Krišto se pismom obratila predsjednicima vlada zemalja Zapadnog Balkana. Pozvala je na jedinstven pristup prema institucijama EU radi rješavanja problema s kojima se suočavaju prevoznici. Saopšteno je to za ATV iz Savjeta ministara. Međutim, nije poznato da li će održati sastanak sa prevoznicima.

"Ovo pitanje bilo je razmatrano i na sastancima u okviru Plana rasta te tokom susreta u sklopu Berlinskog procesa, ali uprkos intenzivnim naporima nadležnih institucija, konkretno i održivo rješenje još nije postignuto", kažu iz Savjeta ministara.

Ukoliko i dalje ne bude postignuto, prevoznici idu u blokade granica 12.marta. Traže i moratorijum na EU granicama do ispunjenja zahtjeva.

"Nama su obećane vize iz Hrvatske da će biti riješene, dugotrajne vize za naše vozače, a mi imamo problema do juna kako da preživimo. Svaki dan po 20 naših kamiona vrate, udare vozačima zabrane i imamo problem, vozači neće da voze", kaže Žarko Brković, predsjedavajući prevoznika BiH pri spoljnotrgovinskog komori.

Prevoznici na sastanak pozivaju i premijere Vlada Republike Srpske i FBiH.

"Stojim na raspolaganju njima 24 časa, smo prevoznicima i mogu računati na pomoć Vlade Srpske. Bilo kada da jave za sastanak, mogu računati na našu pomoć", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Prevoznici strpljenja više nemaju. Smatraju da je situacija dostigla nivo koji direktno ugrožava opstanak velikog broja prevoznika, stabilnost lanaca snabdijevanja i oko 20.000 radnih mjesta. Kažu, posljedice nisu samo sektorske - one su makroekonomske i regionalne.