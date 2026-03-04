Logo
Large banner

Oči prevoznika uprte u Sarajevo i EU: Pravilo 90/180 pravi velike probleme, traže hitan sastanak

Autor:

Marijana Iveljić

04.03.2026

20:17

Komentari:

0
Блокада превозника
Foto: ATV

Oči prevoznika uprte su u Sarajevo i EU. Od predsjedavajuće Savjeta ministara Borjane Krišto traže hitno sazivanje tematske sjednice posvećene problemu primjene pravila 90/180 dana boravka profesionalnih vozača u državama članicama EU.

"Nema odgovornijih institucija od BiH. BiH mora da bude u Briselu, mora da bude sa našim susjednim partnerima iz Republike Hrvatske i nažalost u najtežoj smo poziciji. Zašto? Zato što druge države imaju alternativna rješenja. Dnevno u prosjeku se 20 vozila vraća nazad", kaže Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH

Borjana Krišto se pismom obratila predsjednicima vlada zemalja Zapadnog Balkana. Pozvala je na jedinstven pristup prema institucijama EU radi rješavanja problema s kojima se suočavaju prevoznici. Saopšteno je to za ATV iz Savjeta ministara. Međutim, nije poznato da li će održati sastanak sa prevoznicima.

"Ovo pitanje bilo je razmatrano i na sastancima u okviru Plana rasta te tokom susreta u sklopu Berlinskog procesa, ali uprkos intenzivnim naporima nadležnih institucija, konkretno i održivo rješenje još nije postignuto", kažu iz Savjeta ministara.

Ukoliko i dalje ne bude postignuto, prevoznici idu u blokade granica 12.marta. Traže i moratorijum na EU granicama do ispunjenja zahtjeva.

"Nama su obećane vize iz Hrvatske da će biti riješene, dugotrajne vize za naše vozače, a mi imamo problema do juna kako da preživimo. Svaki dan po 20 naših kamiona vrate, udare vozačima zabrane i imamo problem, vozači neće da voze", kaže Žarko Brković, predsjedavajući prevoznika BiH pri spoljnotrgovinskog komori.

Prevoznici na sastanak pozivaju i premijere Vlada Republike Srpske i FBiH.

"Stojim na raspolaganju njima 24 časa, smo prevoznicima i mogu računati na pomoć Vlade Srpske. Bilo kada da jave za sastanak, mogu računati na našu pomoć", kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Prevoznici strpljenja više nemaju. Smatraju da je situacija dostigla nivo koji direktno ugrožava opstanak velikog broja prevoznika, stabilnost lanaca snabdijevanja i oko 20.000 radnih mjesta. Kažu, posljedice nisu samo sektorske - one su makroekonomske i regionalne.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevoznici

Blokada granica prevoznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Превозници протестују

Društvo

Rok je 10. mart: Prevoznici zaprijetili potpunom blokadom granica

2 d

0
Превозници протестују

BiH

Prevoznici najavili blokadu svih graničnih prelaza BiH

3 d

1
Камиони на граници

BiH

Vozači iz BiH na ivici protesta

6 d

3
Камиони на граници

Region

Na Zapadu ništa novo: Nema dobrih vijesti za prevoznike

5 d

3

Više iz rubrike

"Доказ пакости и губитак времена": Сенa Узуновић покушава да кроји судбину СНСД-а

BiH

"Dokaz pakosti i gubitak vremena": Sena Uzunović pokušava da kroji sudbinu SNSD-a

1 h

0
Жељка Цвијановић састала се у Бијелој кући са Џеродом Ејгеном извршним директором Националног савјета за енергетску доминацију САД

BiH

Sarajevo ćuti, Srpska nastavlja diplomatski pohod

1 h

2
Иран Техеран напад

BiH

Nove "intervencije" - stare rane: Prijeti li opasnost od terorističkih napada?

1 h

0
Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

BiH

Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva za povratak naših građana

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Tjerao ženu da mu pošalje eksplicitne fotografije, pa ih slao njenoj porodici

20

51

Trenerski podvig Ognjena Zarića: Altah postao hit austrijske Bundeslige

20

47

Dobri rezultati na ponos Atletskog kluba Borac

20

46

Bojan zatekao zamku za smrt na putu, riječi vlasnika šokantne! "Djeca su mi bila u kolima, a on..."

20

43

Digitalna demencija - dijagnoza 21. vijeka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner