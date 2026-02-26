Vozači iz BiH na ivici protesta

Nema dobrih vijesti za profesionalne vozače, poručio je ministar transporta i komunikacija BiH nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica EU.

Brza rješenja za boravak vozača u EU u ovom slučaju nisu moguća, strpljenje je od ključne važnosti.

Prevoznici kažu: ne odustajemo, tražimo ispunjenje naših uslova.

Ako se profesionalnim vozačima ne može obezbijediti radna viza i boravak na teritoriji EU duži od 90 dana u okviru 180 dana, to znači da ne postoji politička volja da se zaštiti pravo na rad. Ipak, prevoznici kažu: sačekaćemo sutrašnji sastanak i donijeti odluku idemo li u protest, kažu u Konzorcijumu „Logistika BiH“.

"Sutra očekujemo od mješovite komisije prelazno rješenje. Sutra nam je dan 'D', pa ćemo vidjeti šta će biti. Jedino rješenje je da stane sve. Tad će se ti koji su potpisali sve i koji se na TikToku reklamiraju početi brinuti kad ostanu bez šećera i brašna na policama. Neće vam ni Hrvat ni Slovenac dotjerati robu u BiH i čekati po 12 sati da uđe u BiH. Ovo je država ipsilon", ističe iz Konzorcijuma „Logistika BiH“ Igor Beben.

Brza rješenja u ovom slučaju nisu moguća. Zato ćemo intenzivno nastaviti pregovore sa predstavnicima Evropske unije, kaže resorni ministar Edin Forto.

"Ono što smo čuli i u šta nas najviše uvjeravaju iz EU jeste da ovo moramo pokušati riješiti bilateralno i zbog toga smo tražili sa Vladom Hrvatske interresorni sastanak da pokušamo s njima dogovoriti nešto u smislu da se šengenska zona uredi prekograničnim radom, ali i dugoročne radne vize, jer je nama granica sa Evropom Hrvatska", kazao je ministar transporta i komunikacija BiH Edin Forto.

Na sastanku sa ambasadorima država članica EU o problemima prevoznika prisustvovali su i zamjenik ministra bezbjednosti i šef kabineta ministra inostranih poslova. Kažu: svjesni smo važnosti problema i posljedica po naše tržište.

"Potenciramo ova pitanja u svakom razgovoru sa predstavnicima EU, i bilateralno i na skupovima. Intenziviraćemo saradnju sa kolegama Zapadnog Balkana kako bismo o ovim problemima pričali zajednički, u jedan glas", izjavio je šef kabineta ministra inostranih poslova BiH Zlatan Bursać.

"Opasnosti po stanje sigurnosti za EU, kada je riječ o ovoj populaciji, nema. Mi to pokušavamo dokazati i pokušavamo zajedno naći rješenje", istakao je zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak.

Jedino odgovorno i operativno rješenje u ovom trenutku jeste uvođenje 12-mjesečnog moratorijuma na primjenu pravila 90/180 do usvajanja trajnog rješenja kroz status profesionalnog osoblja ili poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. Da li će Evropska komisija usvojiti zahtjev prevoznika, znaćemo sutra u 12.30, za kada je zakazana sjednica Evropske komisije.