Logo
Large banner

Vozači iz BiH na ivici protesta

Autor:

Bojana Vinčić

26.02.2026

19:14

Komentari:

0
Камиони на граници
Foto: ATV

Nema dobrih vijesti za profesionalne vozače, poručio je ministar transporta i komunikacija BiH nakon sastanka sa ambasadorima zemalja članica EU.

Brza rješenja za boravak vozača u EU u ovom slučaju nisu moguća, strpljenje je od ključne važnosti.

Prevoznici kažu: ne odustajemo, tražimo ispunjenje naših uslova.

Ako se profesionalnim vozačima ne može obezbijediti radna viza i boravak na teritoriji EU duži od 90 dana u okviru 180 dana, to znači da ne postoji politička volja da se zaštiti pravo na rad. Ipak, prevoznici kažu: sačekaćemo sutrašnji sastanak i donijeti odluku idemo li u protest, kažu u Konzorcijumu „Logistika BiH“.

"Sutra očekujemo od mješovite komisije prelazno rješenje. Sutra nam je dan 'D', pa ćemo vidjeti šta će biti. Jedino rješenje je da stane sve. Tad će se ti koji su potpisali sve i koji se na TikToku reklamiraju početi brinuti kad ostanu bez šećera i brašna na policama. Neće vam ni Hrvat ni Slovenac dotjerati robu u BiH i čekati po 12 sati da uđe u BiH. Ovo je država ipsilon", ističe iz Konzorcijuma „Logistika BiH“ Igor Beben.

Brza rješenja u ovom slučaju nisu moguća. Zato ćemo intenzivno nastaviti pregovore sa predstavnicima Evropske unije, kaže resorni ministar Edin Forto.

"Ono što smo čuli i u šta nas najviše uvjeravaju iz EU jeste da ovo moramo pokušati riješiti bilateralno i zbog toga smo tražili sa Vladom Hrvatske interresorni sastanak da pokušamo s njima dogovoriti nešto u smislu da se šengenska zona uredi prekograničnim radom, ali i dugoročne radne vize, jer je nama granica sa Evropom Hrvatska", kazao je ministar transporta i komunikacija BiH Edin Forto.

Na sastanku sa ambasadorima država članica EU o problemima prevoznika prisustvovali su i zamjenik ministra bezbjednosti i šef kabineta ministra inostranih poslova. Kažu: svjesni smo važnosti problema i posljedica po naše tržište.

"Potenciramo ova pitanja u svakom razgovoru sa predstavnicima EU, i bilateralno i na skupovima. Intenziviraćemo saradnju sa kolegama Zapadnog Balkana kako bismo o ovim problemima pričali zajednički, u jedan glas", izjavio je šef kabineta ministra inostranih poslova BiH Zlatan Bursać.

"Opasnosti po stanje sigurnosti za EU, kada je riječ o ovoj populaciji, nema. Mi to pokušavamo dokazati i pokušavamo zajedno naći rješenje", istakao je zamjenik ministra bezbjednosti BiH Ivica Bošnjak.

Jedino odgovorno i operativno rješenje u ovom trenutku jeste uvođenje 12-mjesečnog moratorijuma na primjenu pravila 90/180 do usvajanja trajnog rješenja kroz status profesionalnog osoblja ili poseban vizni režim za vozače u međunarodnom transportu. Da li će Evropska komisija usvojiti zahtjev prevoznika, znaćemo sutra u 12.30, za kada je zakazana sjednica Evropske komisije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vozači

EU

protest

Blokada granica prevoznici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Tenis

Danil Medvedev ima zanimljivu ideju

1 h

0
Хорор: Трудница се закуцала у зграду

Hronika

Horor: Trudnica se zakucala u zgradu

2 h

0
Александар Вучић

Srbija

Oglasio o Vučić o stanju Ivice Dačića: Nezahvalno davati prognoze

2 h

0
Говедина постаје луксуз у Аргентини

Ekonomija

Govedina postaje luksuz u Argentini

2 h

0

Više iz rubrike

Сутра нови протести у Сарајеву

BiH

Sutra novi protesti u Sarajevu

3 h

0
Амиџић о потпису Хасановића: Јесу ли то баш све "технологије"? Коме?

BiH

Amidžić o potpisu Hasanovića: Jesu li to baš sve "tehnologije"? Kome?

6 h

4
Одобрена средства за ЦИК БиХ: Потписана одлука о финансирању

BiH

Odobrena sredstva za CIK BiH: Potpisana odluka o finansiranju

8 h

3
Ковачевић о БХРТ-у: Прекините програм 1. марта или се угасите и учините нам услугу

BiH

Kovačević o BHRT-u: Prekinite program 1. marta ili se ugasite i učinite nam uslugu

10 h

5

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

30

Dodik podržao prijedlog BORS-a da 1. mart bude dan žalosti

20

23

Ova 4 znaka su izabrana od neba: U martu dobijaju sve što su čekali

20

16

Ako ovako podižete novac, budite oprezni

20

05

Haris Džinović o odnosu sa Natašom Alimpić: Jednom sam je vidio..

20

02

Putnici tokom leta slušali razgovor pilota, imali su šta da čuju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner