Danil Medvedev ima zanimljivu ideju

Danil Medvedev je ponovo u centru pažnje – ali ne samo zbog rezultata, već i zbog ideje koja je uzburkala tenisku javnost.

Ruski teniser sa prebivalištem u Monte Karlu je sezonu otvorio titulom u Brizbejnu, nagovještavajući povratak u prepoznatljivu formu. Ipak, uslijedili su promenljivi nastupi – zaustavljen je u osmini finala Australijan opena, potom je eliminisan već na startu turnira u Roterdamu, da bi takmičenje u Dohi završio takođe među 16 najboljih. U Dubaiju je, međutim, uspio da uhvati ritam i stigne do polufinala, a poslije jednog od trijumfa iznio je zanimljiv prijedlog za reformu takmičarskog sistema. On smatra da je kalendar preopterećen i da bi drastičan rez bio jedini pravi način da se situacija promeni.

"Napravio bih turneju koja se sastoji od četiri grend slema i jedanaest masters 1000 turnira. Možda bih zadržao ostale turnire, ali bez dodjeljivanja rejting poena", naglasio je Medvedev.

Društvo Zimi još nije kraj, i grijanje će trebati: Najavljene promjene cijena peleta

I sam je priznao da je svjestan koliko je takav scenario nerealan.

"Ovo je jedini način da se skrati kalendar. Međutim, to se nikada neće desiti, jer postoje licence, a ATP neće imati dovoljno novca da ih sve kupi. Ostali turniri neće reći: “Odlično, ispao sam“. Izgubili bi novac. Takav je posao", dodao je Medvedev.

Time bi sezona bila kraća i selektivnija, ali bi sistem praktično zatvorio vrata mladim i niže rangiranim igračima.