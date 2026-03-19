Smanjena kazna Edinu Džeki

Šalke je prije nekoliko dana uložio žalbu na kaznu Edina Džeke, a sportski sud Fudbalskog saveza Njemačke smanjio je kaznu sjajnom napadaču sa dvije utakmice na jedan ligaški meč.
40-godišnji bh. napadač će morati platiti i 20.000 evra. Ono što raduje Mirona Muslića i ostale zvaničnike Šalkea je činjenica da će Džeko propustiti samo meč protiv Darmstada, te će biti u konkurenciji za susret protiv Karlsruhera.
Podsjećanja radi, Džeko je dobio direktan crveni karton protiv Hanovera, ali žalba Šalkea se ispostavila uspješnom.
