Miloš Jojić i naredne sezone u FK Borac

Nekadašnji igrač Partizana i Borusije Dortmund jedan je od ključnih fudbalera u šampionskom pohodu banjalučkog kluba, a paraf na jednogodišnji ugovor stavio je na svoj 34. rođendan.

"Izuzetno sam srećan i zadovoljan što ću provesti još godinu dana u Borcu. Već nekoliko puta sam pominjao da se od prvog dana u Banjaluci osjećam kao kod kuće, veoma mi lijepo, prijatno i želim da nastavimo da radimo kako bismo na kraju sezone ostvarili svoje ciljeve", rekao je Jojić.

Borac pred ključni dio sezone drži sve u svojim rukama kada je u pitanju borba za titulu u Premijer ligi BiH. Trenutno imaju devet bodova više od prvog pratioca Zrinjskog.

"Igramo dobro, imali smo jednu krizu u prvom dijelu sezone iz koje smo brzo izašli. Napravili smo lijepu prednost na tabeli, međutim u igri je još 11 utakmica i 33 boda, tako da ništa nije gotovo. Ništa nismo napravili, treba da budemo čvrsto na zemlji, da idemo utakmicu po utakmicu i nadamo se da ćemo na kraju svi zajedno da se radujemo", poručio je Jojić.

Miloš je pozvao i navijače Borca da budu vjetar u leđa u narednim izazovima. U godini kada klub slavi 100. rođendan ciljevi su najviši.

"Pozivam ih da dođu, da nas podrže i budu dio istorije. Najviše bih volio da stadion bude puniji i da se na kraju sezone zajedno radujemo", izjavio je Jojić.