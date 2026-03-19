Velika akcija policije: Pretresi na više lokacija, pronađeni droga, oružje i municija

Policija je u pretresima na području Gradačca, Lukavca, Tuzle, Živinica, Kladnja, Banovića i Srebrenika pronašla drogu, oružje i municiju, te uhapsila jednog muškarca, saopšteno je danas iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Uhapšen je muškarac iz Gradačca čiji su inicijali H.N. /31/ zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge i uz izvještaj je predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

U pretresima u ovim lokalnim zajednicama pronađeni su 41 pakovanje spida, dva pakovanja kanabis sative, mobilni telefon, kartice, tablet, tri digitalne vage za precizno mjerenje i drugi predmeti sa trgovima droge.

Policija je pronašla i 375 KM, gasni pištolj "blov", pištolj "pobjeda" kalibra devet milimetara sa sedam komada municije, lovačku pušku, te 43 komada municije različitog kalibra.

Među pronađenim stvarima su i metalni čekić, aku-bušilica, kao i druge alate, te predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom droge, ali i činjenjem drugih krivičnih dela koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Pretresi su izvršeni u protekla dva dana, po naredbama nadležnih opštinskih sudova i uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Privremeno oduzete materije biće predmeti vještačenja, a protiv lica obuhvaćenih pretresima biće podneseni izvještaji sa dokazima Kantonalnom tužilaštvu, prenosi Srna.