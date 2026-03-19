Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas od 6 časova do sutra do 22 časa, na području banjalučkih naselja Zalužani i Lazarevo, realizovati taktička vježba.

Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost. Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.