Oglasio se MUP Srpske: Nema razloga za uznemirenost

Autor:ATV
19.03.2026
13:24
Komentari:0
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obavještava građane da će se danas od 6 časova do sutra do 22 časa, na području banjalučkih naselja Zalužani i Lazarevo, realizovati taktička vježba.
Navedena vježba bi mogla privući pažnju građana koji se nađu u blizini navedenih lokacija, pa se u vezi s tim građani obavještavaju da ne postoji nikakva opasnost za slučajne prolaznike i da nema razloga za uznemirenost.
Vježbu organizuje Centar za obuku sa pripadnicima Specijalne antiterorističke jedinice.
