Poljska podigla mjere bezbjednosti na viši nivo

Poljska je aktivirala dva nova radara u cilju poboljšanja radarskih podataka i operativne bezbjednosti, saopštila je Poljska agencija za vazduhoplovnu navigaciju (PANSA).

Novi radari su postavljeni kod Katovica, na jugu Poljske i sekundarni kod Pultuska, sjeverno od Varšave, navela je PANSA, prenosi Rojters.

Aktivacija radara dio je investicionog plana vrijednog 1,4 milijarde zlota (oko 320 miliona evra) za period 2024-2029. Tehnologija novih radara omogućiće precizniju komunikaciju između aviona i kontrole vazdušnog saobraćaja, rekao je portparol PANSA, dodajući da se svi radarski podaci dijele i sa vojnim jedinicama.

"PANSA je odgovorna za kontrolu civilnog vazdušnog saobraćaja, ali takođe, razvijamo civilno-vojnu saradnju kroz alate koji omogućavaju fleksibilno upravljanje vazdušnim prostorom u slučaju potrebe za vojnim operacijama", dodao je portparol.

Posljednjih nekoliko godina Poljska je zabeležila više incidenata u svom vazdušnom prostoru, uključujući pojavu oko 20 dronova u septembru za koje Varšava krivi Rusiju, kao i niz balona iz Bjelorusije, za koje poljske vlasti tvrde da su korišćeni za testiranje NATO sistema za detekciju.