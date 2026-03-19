Minić: Gest Bošnjaka doprinosi još složenijoj situaciji u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da dio političkog Sarajeva želi da uništi iskonski pravi dio prijateljstva te da jučerašnji gest Bošnjaka doprinosi još složenijoj situaciji u BiH.

"Kada se vratimo u suštinu, vidimo da ništa ne funkcioniše. Mislim da je ovdje pogrešan koncept. Mi idemo ka tome da imamo ovdje normalan suživot, ali oni ne", istakao je Minić.

Kada je u pitanju zaštita nacionalnog interesa Republike Srpske, Minić dodaje da će se uraditi sve.

Republika Srpska Karan: Izjava bošnjačkih političara - direktan napad na Republiku Srpsku

"Istina je jedna, nema dvije istine, mi znamo činjenice koje su bitne", dodao je Minić.

U Sarajevu je juče potpisana deklaracija, odnosno zajednička izjava bošnjačkih predstavnika o "osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH".