Cvijanović: BiH - propala stvar kad je u pitanju spoljna politika

19.03.2026

14:55

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

U Sarajevu i FBiH puna su im usta priča kako živimo u multietničkoj zemlji i kako poštujemo Dejtonski sporazum, rekla je rekla je Željka Cvijanović srpski član Predsjedništva BiH na konferenciji za medije u Banjaluci.

Prema njenim riječima, na ovaj način definisanja stavova, jedne zajednice u okviru BiH na način da se povezuje politika i politički predstavnici sa vjerskim institucijama.

"Nikad nije dobro kada se na ovaj način definišu stavovi u okviru višenacionalnih zajednica, reagujući na izjavu koju su potpisali bošnjački predstavnici o "osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH", rekla je Cvijanovićeva.

Kako navodi, zadovoljna je činjenicom kad je u pitanju SPC i institucije Republike Srpske jasno razumijemo šta je čiji domen rada i na taj način cijenim način na koji se ponaša SPC.

Istakla je da BiH propala stvar kad je u pitanju spoljna politika.

"Kad nemate unutrašnju politiku ne možete imati ni konzistentnu spoljnu politiku. Mi je nemamo unutrašnju, jer se ne slažemo ni po jednom pitanju, a na spoljnom jer je došlo do zloupotreba od strane institucija i to prvenstveno u institucijama bošnjačkog naroda", rekla je ona.

Podsjetimo, u Sarajevu je juče potpisana deklaracija, odnosno zajednička izjava bošnjačkih predstavnika o "osudi govora mržnje, islamofobije i lažnih narativa o Bošnjacima i BiH".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Željka Cvijanović

