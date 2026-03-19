Hegset: Kraj operacije kad se ispune ciljevi, danas najveći "talas udara"

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da SAD neće obustaviti vojne operacije u Iran dok ne ostvare postavljene ciljeve, navodeći da je pogođeno više od 7.000 meta i značajno oslabljena vojna infrastruktura te zemlje.

Prema njegovim riječima, iranski program balističkih raketa pretrpio je težak udar i smanjen je za oko 90 odsto, dok su protivvazdušna odbrana i vojna industrija u velikoj mjeri uništene.

Hegset je najavio da će SAD izvesti do sada najveći talas udara, ističući da vojna akcija "ide po planu", kao i da će ishod rata zavisiti od odluke predsjednika Donald Tramp. Dodao je da su američke snage potopile više od 120 brodova i uništile svih 11 iranskih podmornica, prenosi RTS.

On je naglasio da je cilj operacije uništavanje raketnih sistema i sprečavanje razvoja nuklearnog oružja, uz ocjenu da Teheran predstavlja ozbiljnu globalnu pretnju.

Hegset je poručio da će SAD nastaviti misiju uprkos gubicima, uključujući pogibiju šest američkih vojnika, i istovremeno kritikovao evropske saveznike, navodeći da bi trebalo da pokažu veću zahvalnost Trampu zbog vođenja operacije protiv Irana.