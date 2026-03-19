Predstojeći veliki talas poskupljenja, izazvan dramatičnim rastom cijena nafte i gasa, će uništiti Evropu, upozorio je direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

"Cunami poskupljenja nafte i gasa će uništiti Evropu. On proizilazi iz tvrdoglave strateške gluposti rusofoba poput /predsjednika Evropske komisije/ Ursule fon der Lajen i /visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbjednost/ Kaje Kalas, koje uporno odbacuju pouzdane i isplative ruske energente", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

On je upitao da li je sada prekasno za iskupljenje EU, nakon katastrofalne energetske politike koju ratni huškači iz Brisela vode već godinama.

Dmitrijev je napomenuo da je cijena gasa u Evropi samo danas porasla za 26 odsto.

On je podsjetio na svoje ranije objave na "Iksu", u kojima je prognozirao da će cijene energenata u EU biti i duplo više nego što su analitičari Unije predviđali.