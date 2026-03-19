Pokušao ubiti kćerku (3) mišomorom pa optužio majku

Autor:ATV
19.03.2026
Otrov koji je bio namijenjen suzbijanju voluharica pretvoren je u sredstvo za pokušaj ubistva vlastitog djeteta.
Prema presudi Regionalnog suda u Landshutu u Bavarskoj (Njemačka), 28-godišnji Elias G. proglašen je krivim za pokušaj ubistva trogodišnje kćerke, kao i za teški napad i zlostavljanje osobe povjerene mu na čuvanje.
Sud je utvrdio da je u decembru 2024. djevojčici dao da proguta improvizovanu kapsulu napravljenu od prozirne folije, napunjenu otrovom za miševe.
Ključni dokaz bio je trag očevog DNK-a pronađen unutar kapsule.
Utvrđeno je i da je otrov bio precizno doziran kako bi bio smrtonosan za dijete te da je optuženi prethodno istraživao načine trovanja.
Nakon što je djevojčici dao otrov, prema navodima tužilaštva, otac ju je vratio bivšoj partnerki, s kojom nije živio, pokušavajući sumnju preusmjeriti na nju.
Međutim, djevojčica je ubrzo povratila u stanu, a kapsula s otrovom u tom trenutku još nije bila oštećena. Majka je odmah reagovala i pozvala hitnu pomoć, nakon čega je dijete prevezeno u bolnicu i preživjelo je bez trajnih posljedica, piše "Bild".
Tokom suđenja odbrana je tvrdila da je majka inscenirala incident, navodeći da nema tragova povraćanja oko mjesta događaja.
Sud je, međutim, prihvatio nalaz vještaka prema kojem je sadržaj želuca upio kauč. Dodatno, trogodišnjakinja je spontano rekla štićeniku da joj je otac stavio nešto u usta prije nego što je završila u bolnici.
Sud nije imao nedoumica da je optuženi djelovao s namjerom da ubije vlastito dijete. Ipak, za razliku od tužilaštva, sud nije prihvatio tezu da je motiv bio finansijske prirode, odnosno izbjegavanje plaćanja alimentacije.
Elias G. osuđen je na osam godina zatvora, što je godinu dana manje od kazne koju je tražilo tužilaštvo. Presuda još nije pravosnažna, a odbrana je najavila žalbu, prenosi "Radiosarajevo".
