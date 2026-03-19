Pokušao ubiti kćerku (3) mišomorom pa optužio majku

Otrov koji je bio namijenjen suzbijanju voluharica pretvoren je u sredstvo za pokušaj ubistva vlastitog djeteta.

Prema presudi Regionalnog suda u Landshutu u Bavarskoj (Njemačka), 28-godišnji Elias G. proglašen je krivim za pokušaj ubistva trogodišnje kćerke, kao i za teški napad i zlostavljanje osobe povjerene mu na čuvanje.

Ekonomija Poznati trgovački lanac pred kolapsom: Zatvaraju se desetine prodavnica

Sud je utvrdio da je u decembru 2024. djevojčici dao da proguta improvizovanu kapsulu napravljenu od prozirne folije, napunjenu otrovom za miševe.

DNK ključni dokaz

Ključni dokaz bio je trag očevog DNK-a pronađen unutar kapsule.

Utvrđeno je i da je otrov bio precizno doziran kako bi bio smrtonosan za dijete te da je optuženi prethodno istraživao načine trovanja.

Svijet Apokaliptični snimci osvete Irana - vatra na sve strane

Nakon što je djevojčici dao otrov, prema navodima tužilaštva, otac ju je vratio bivšoj partnerki, s kojom nije živio, pokušavajući sumnju preusmjeriti na nju.

Međutim, djevojčica je ubrzo povratila u stanu, a kapsula s otrovom u tom trenutku još nije bila oštećena. Majka je odmah reagovala i pozvala hitnu pomoć, nakon čega je dijete prevezeno u bolnicu i preživjelo je bez trajnih posljedica, piše "Bild".

I na sudu krivica prebacivana na majku

Tokom suđenja odbrana je tvrdila da je majka inscenirala incident, navodeći da nema tragova povraćanja oko mjesta događaja.

Zdravlje Ljekari upozoravaju: Ova hrana uništava pankreas

Sud je, međutim, prihvatio nalaz vještaka prema kojem je sadržaj želuca upio kauč. Dodatno, trogodišnjakinja je spontano rekla štićeniku da joj je otac stavio nešto u usta prije nego što je završila u bolnici.

Sud nije imao nedoumica da je optuženi djelovao s namjerom da ubije vlastito dijete. Ipak, za razliku od tužilaštva, sud nije prihvatio tezu da je motiv bio finansijske prirode, odnosno izbjegavanje plaćanja alimentacije.

Elias G. osuđen je na osam godina zatvora, što je godinu dana manje od kazne koju je tražilo tužilaštvo. Presuda još nije pravosnažna, a odbrana je najavila žalbu, prenosi "Radiosarajevo".