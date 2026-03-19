Situacija je "van kontrole": Flašica vode postaje luksuz

Rast cijena nafte na globalnom tržištu već se preliva i na svakodnevne proizvode, a jedan od primjera dolazi iz Indije, gdje je flaširana voda poskupjela za oko 11 odsto.

Glavni razlog za to nije sama voda, već nagli rast troškova plastike, koji je direktno povezan sa poremećajima na tržištu energenata usljed sukoba na Bliskom istoku.

Poskupljenje ambalaže pokrenulo lančanu reakciju

Kako prenosi Rojters, proizvođači u Indiji suočili su se sa značajnim rastom cijena plastičnih boca i čepova, jer su derivati nafte ključni za proizvodnju polimera.

Troškovi materijala za ambalažu u kratkom roku su naglo skočili - plastika za boce poskupila je oko 50 odsto, dok je cijena čepova više nego udvostručena.

Pored toga, rastu i troškovi kartonske ambalaže, etiketa i logistike, što dodatno opterećuje proizvođače.

Tržište pod dodatnim pritiskom

Indijsko tržište flaširane vode, procijenjeno na oko pet milijardi dolara, već se nalazi pod pritiskom zbog kvaliteta vode, jer se procenjuje da je oko 70 odsto podzemnih izvora zagađeno.

U takvim uslovima, potražnja za flaširanom vodom ostaje visoka, pa proizvođači nemaju mnogo prostora da apsorbuju rast troškova.

Cijene već povećane

Najveći proizvođač na tržištu, Bisleri, koji drži oko trećine ukupnog udjela, već je podigao cijene za oko 11 odsto.

Tako paket od 12 boca od po jedan litar sada košta oko 240 rupija, odnosno približno 2,5 evra.

Direktor kompanije Anđelo Džordž istakao je da je rast troškova ambalaže u posljednje dvije nedjelje premašio 70 odsto i ocijenio da je situacija „van kontrole“.

Globalni efekti se šire

Na tržištu flaširane vode u Indiji posluju i globalni giganti poput Koka-Kole, Pepsija, Reliancea i Tate, što znači da bi ovakvi trendovi mogli da imaju šire posljedice.

Analitičari upozoravaju da bi nastavak rasta cijena nafte mogao dodatno pogurati cijene ambalaže, a samim tim i krajnjih proizvoda širom svijeta, piše Biz portal.