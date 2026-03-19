Situacija je "van kontrole": Flašica vode postaje luksuz

19.03.2026

13:55

Foto: Pexels
Foto: Pexels

Rast cijena nafte na globalnom tržištu već se preliva i na svakodnevne proizvode, a jedan od primjera dolazi iz Indije, gdje je flaširana voda poskupjela za oko 11 odsto.

Glavni razlog za to nije sama voda, već nagli rast troškova plastike, koji je direktno povezan sa poremećajima na tržištu energenata usljed sukoba na Bliskom istoku.

Poskupljenje ambalaže pokrenulo lančanu reakciju

Kako prenosi Rojters, proizvođači u Indiji suočili su se sa značajnim rastom cijena plastičnih boca i čepova, jer su derivati nafte ključni za proizvodnju polimera.

Troškovi materijala za ambalažu u kratkom roku su naglo skočili - plastika za boce poskupila je oko 50 odsto, dok je cijena čepova više nego udvostručena.

Goga Sekulic

Scena

Goga Sekulić pobjegla iz Rusije: Rekla sam sebi, bježi, kreće

Pored toga, rastu i troškovi kartonske ambalaže, etiketa i logistike, što dodatno opterećuje proizvođače.

Tržište pod dodatnim pritiskom

Indijsko tržište flaširane vode, procijenjeno na oko pet milijardi dolara, već se nalazi pod pritiskom zbog kvaliteta vode, jer se procenjuje da je oko 70 odsto podzemnih izvora zagađeno.

U takvim uslovima, potražnja za flaširanom vodom ostaje visoka, pa proizvođači nemaju mnogo prostora da apsorbuju rast troškova.

Cijene već povećane

Najveći proizvođač na tržištu, Bisleri, koji drži oko trećine ukupnog udjela, već je podigao cijene za oko 11 odsto.

Tako paket od 12 boca od po jedan litar sada košta oko 240 rupija, odnosno približno 2,5 evra.

Direktor kompanije Anđelo Džordž istakao je da je rast troškova ambalaže u posljednje dvije nedjelje premašio 70 odsto i ocijenio da je situacija „van kontrole“.

Globalni efekti se šire

Na tržištu flaširane vode u Indiji posluju i globalni giganti poput Koka-Kole, Pepsija, Reliancea i Tate, što znači da bi ovakvi trendovi mogli da imaju šire posljedice.

Analitičari upozoravaju da bi nastavak rasta cijena nafte mogao dodatno pogurati cijene ambalaže, a samim tim i krajnjih proizvoda širom svijeta, piše Biz portal.

Pročitajte više

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Republika Srpska

Ograničenje kupovine goriva u Srpskoj? - Oglasio se ministar

1 h

0
Гога Секулић побјегла из Русије: Рекла сам себи, бјежи, креће

Scena

Goga Sekulić pobjegla iz Rusije: Rekla sam sebi, bježi, kreće

1 h

0
Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона

Nauka i tehnologija

Naučnici tvrde: Rješenje za gojaznost ljudi leži u krvi pitona

1 h

0
Сутра сунчано и топлије

Društvo

Sutra sunčano i toplije

2 h

0

Više iz rubrike

Празан џеп - ситни новац

Ekonomija

Veoma loša najava za građane BiH: Nastavlja se udar na džepove

2 h

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Ekonomija

Poznati trgovački lanac pred kolapsom: Zatvaraju se desetine prodavnica

2 h

0
Цијена нафте скочила на 118 долара по барелу, гас поскупио за 35 одсто

Ekonomija

Cijena nafte skočila na 118 dolara po barelu, gas poskupio za 35 odsto

4 h

0
Пријевремена пензија за више радника: Ко има право на бенефицирани стаж?

Ekonomija

Prijevremena penzija za više radnika: Ko ima pravo na beneficirani staž?

5 h

0
Radnici ostali bez posla: Vlada Srpske izdvaja 800.000 KM

Soni iznenadio sve: Stiglo novo ažuriranje za PlayStation 3 nakon 20 godina

Po hitnom postupku: Mijenja se Zakon o energetici Republike Srpske

Selak: Oduzeta imovina ne može biti „državna“ – pripada entitetima i njihovim institucijama

Dramatičan snimak: Raketa pala pored ruskog novinara, hitno prebačen u bolnicu

