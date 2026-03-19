Naučnici tvrde: Rješenje za gojaznost ljudi leži u krvi pitona

19.03.2026

13:45

Научници тврде: Рјешење за гојазност људи лежи у крви питона
Naučnici su identifikovali molekul iz krvi burmanskih pitona koji smanjuje apetit kod gojaznih miševa, a koji bi mogao da posluži kao osnova za razvoj novih lijekova protiv gojaznosti.

Molekul pTOS, koji se pojavljuje u krvi pitona nakon obroka, doveo je do toga da gojazni miševi jedu znatno manje i izgube oko devet odsto tjelesne mase u 28 dana, bez vidljivih nuspojava karakterističnih za lijekove poput Vegovi, koji djeluju usporavanjem pražnjenja želuca, piše u novoj studiji.

Za razliku od GLP-1 lekova, pTOS djeluje direktno na hipotalamus, dio mozga koji reguliše apetit, navode istraživači sa Univerziteta Stanford i Univerziteta u Koloradu.

Burmanski pitoni mogu da pojedu pljen težak gotovo koliko teže i oni sami, a zatim mjesecima ne jedu, uz izuzetno ubrzani metabolizam i rast srca nakon obroka.

Naučnici su proučavali metabolite u krvi mladih pitona prije i poslije obroka, identifikujući više od 200 molekula sa značajnim porastom, od kojih je pTOS porastao više od 1.000 puta.

Autori istraživanja ističu da su rezultati obećavajući, ali da su potrebna dodatna istraživanja pre nego što se molekul primeni kod ljudi, jer se pTOS prirodno javlja i u ljudskoj organizmu.

Profesor Lesli Leinvand, koautor studije, ocijenio je da se radi o "supresoru apetita koji djeluje kod miševa bez nekih neželjenih efekata GLP-1 lijekova".

On je dodao da čovek može mnogo da nauči proučavajući ekstremne adaptacije ovih zmija, piše Tanjug.

