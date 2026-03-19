Kolaps je počeo: Krpljenje rupa napravilo gužve u Banjaluci

Autor:

ATV

19.03.2026

13:40

Крпљење рупа на транзиту у Бањалуци, створиле се велике гужве
Foto: ATV

Velike gužve nastale su na Zapadnom tranzitu u Banjaluci usljed radova na putu.

Kako je ranije najavljeno, službe su počele sa krpljenjem rupa na ovoj dionici, zbog čega su zadržavanja duža.

Brojni vozači već su se požalili na kolaps u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima.

Зорица Брунцлик

Scena

Pjevač otkrio nove informacije o stanju Zorice Brunclik

"Krpe rupe na brzoj cesti prema Banjaluci, gužva ogromna", napisao je jedan od vozača, na šta mu je dru odgovorio:

"To samo kod nas ima da usred dana rade na putu, kolaps u gradu, to se radi noću od 12 do 6".

Savić Banjac: Kreće ono što građani čekaju

Podsjećamo, Mirna Savić Banjac, gradski menadžer, prije nekoliko dana najavila je da će uskoro početi krpljenje udarnih rupa u dijelovima grada.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Fudbal

Tragedija: Bivši fudbaler stradao u nesreći

"Kreće i ono što svi građani čekaju, sanacija udarnih rupa na saobraćajnicama nakon zimske sezone", rekla je ona tada, međutim, s obzirom na reakcije čini se da građani nisu baš čekali još veće gužve.

Vozači se mole za strpljenje i da obrate pažnju na radnike na putu kako bi se izbjegle neželjene posljedice.

Više iz rubrike

Привремена обустава гријања у дијелу Бањалуке

Banja Luka

Privremena obustava grijanja u dijelu Banjaluke

2 h

1
Познато када се отвара мост у Чесми

Banja Luka

Poznato kada se otvara most u Česmi

2 h

0
Ове бањалучке улице и насеље остају без струје

Banja Luka

Ove banjalučke ulice i naselje ostaju bez struje

8 h

0
"Траже мјере које директно помажу грађанима": Договорено да се договоре

Banja Luka

"Traže mjere koje direktno pomažu građanima": Dogovoreno da se dogovore

19 h

0
