Kolaps je počeo: Krpljenje rupa napravilo gužve u Banjaluci

Autor:ATV
19.03.2026
13:40
Komentari:0
Velike gužve nastale su na Zapadnom tranzitu u Banjaluci usljed radova na putu.
Kako je ranije najavljeno, službe su počele sa krpljenjem rupa na ovoj dionici, zbog čega su zadržavanja duža.
Brojni vozači već su se požalili na kolaps u grupama za razmjenu informacija o stanju na putevima.
"Krpe rupe na brzoj cesti prema Banjaluci, gužva ogromna", napisao je jedan od vozača, na šta mu je dru odgovorio:
"To samo kod nas ima da usred dana rade na putu, kolaps u gradu, to se radi noću od 12 do 6".
Podsjećamo, Mirna Savić Banjac, gradski menadžer, prije nekoliko dana najavila je da će uskoro početi krpljenje udarnih rupa u dijelovima grada.
"Kreće i ono što svi građani čekaju, sanacija udarnih rupa na saobraćajnicama nakon zimske sezone", rekla je ona tada, međutim, s obzirom na reakcije čini se da građani nisu baš čekali još veće gužve.
Vozači se mole za strpljenje i da obrate pažnju na radnike na putu kako bi se izbjegle neželjene posljedice.
