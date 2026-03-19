Ove banjalučke ulice i naselje ostaju bez struje

Zbog planiranih radova na elektromreži, veći broj potrošača u Banjaluci danas će ostati bez napajanja električnom energijom, potvrđeno je iz preduzeća „Elektrokrajina“.

Prema najavama, najduže isključenje očekuje mještane nekoliko velikih ulica. U periodu od 09.00 do 14.00 časova struje neće biti u dijelovima ulica: Ljevčanska, Karađorđeva, Oplenačka, Trla, Bolanog Dojčina, Žarka Zgonjanina.

Takođe, u istom terminu bez napona će ostati i dio naselja Rekavice.

Fudbal Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

Nešto kraći zastoj planiran je za mještane koji žive u blizini tranzita i Parka Mladen Stojanović. Tako će dijelovi ulica Kralja Petra II i Trive Amelice biti bez električne energije u periodu od 09.00 do 12.00 časova.