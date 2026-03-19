Cijene nafte porasle na 112 dolara po barelu

Cijene nafte porasle su na 112 dolara po barelu nakon što su iranski mediji izvjestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svjetskom nalazištu prirodnog gasa.

Referentna cijena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutroa u Aziji, što je za više od pet odsto od cijena u utorak, prenosi BBC.

Nagli porast uslijedio je nakon izvještaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars.

Nekoliko sati kasnije, Katar je izvijestio da je na industrijskom lokalitetu Ras Lafan pričinjena velika šteta nakon prijetnji iz Irana.

Iako je cijena i nafte i gasa naglo porasla, ostala je ispod maksimuma viđenih ranije tokom sukoba, navodi BBC i podsjeća da je nafta dostigla cijenu od 116,78 dolara po barelu 9. marta.

Iransko ministarstvo za naftu saopštilo je da je požar u petrohemijskom kompleksu pod kontrolom, prenio je Tasnim, novinska agencija povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde.