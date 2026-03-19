Britanski vojni tim poslat da radi sa SAD na otvaranju Ormuskog moreuza

Tim britanskih vojnih stručnjaka poslat je u Centralnu komandu Sjedinjenih Američkih Država koja rukovodi američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku, kako bi zajedno radili na ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, javljaju danas britanski mediji.

Izvori iz resora odbrane naglasili su, međutim, da je situacija u Ormuskom moreuzu toliko opasna da ne bi mnogo zemalja bilo spremno da postavi ratne brodove usred te pretnje u ovom trenutku, navodi Indipendent.

Fudbal Spektakularno veče Lige šampiona: Golovi na sve strane, favoriti prošli dalje

Podsekretar za oružane snage u britanskom ministarstvu odbrane Alister Karns podsjetio je da je 1987. godine u sličnoj situaciji, bilo potrebno 30 ratnih brodova za vojnu pratnju kroz Ormuski moreuz.

Istakao je da je situacija sada još složenija, s obzirom na to da iranski arsenal uključuje brze čamce, različite vrste mina, balističke rakete i bespilotne letjelice u vazduhu, na moru i ispod talasa.