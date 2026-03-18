Ubijen još jedan zvaničnik Irana! Likvidiran novi komandant paravojne jedinice

18.03.2026
22:18
Hasan Ali Marvan, komandant iranske borbene jedinice Imam Hosein, paravojne fromacije koja djeluje zajedno sa Hezbolahom, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u Bejrutu, saopštila je danas izraelska vojska.
Marvan je ubijen u utorak, nedjelju dana pošto je u izraelskom vazdušnom napadu likvidiran njegov prethodnik Ali Musalam Tabadža, prenosi Tajms of Izrael.
Istovremeno Izraelska vojska je saopštila da je u protekla 24 sata pogodila više od 200 ciljeva u zapadnom i centralnom Iranu, nastavljajući kampanju usmjerenu na balističke projektile, dronove i protivvazdušnu odbranu. Slične podatke prethodnih dana objavili su i drugi mediji koji prate izraelske vojne izvore.
Slovenija uvodi restrikcije: Evo koliko možete natočiti goriva!
"U proteklom danu deseci borbenih aviona izraelskog ratnog vazduhoplovstva pogodili su više od 200 ciljeva iranskog režima u zapadnom i centralnom Iranu", saopštio je IDF. Među metama su, kako navode, bila mjesta za skladištenje i lansiranje balističkih projektila i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane, lanseri balističkih projektila i lokacije za proizvodnju oružja.
