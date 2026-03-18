Velika Britanija: Vozilo sa tinejdžerima sletjelo u rijeku, pronađeno tijelo djevojke!

Autor:ATV
18.03.2026
20:16
Komentari:0
Tijelo tinejdžerke pronađeno je kada je automobil sa petoro mladih sletio u rijeku u Kembridžširu u Velikoj Britaniji, troje je prevezeno u bolnicu, a jednim se traga, piše "Skaj njuz".
Policija je saopštila da je vozilo, u kojem su bili dva mladića i tri djevojke dobi od 16 do 18 godina, sletjelo u rijeku Nene u blizini Visbiča.
Dvije djevojke i jedan mladić uspjeli su da izađu iz vozila i prevezeni su u Bolnicu "Kraljica Elizabeta" sa povredama koje nisu opasne po život.
Tijelo djevojke su pronašli ronioci, te su nastavili potragu za nestalim mladićem, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
21
18
21
16
21
02
21
01
20
59
Trenutno na programu