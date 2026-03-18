Analizirali otpadne vode: Potrošnja kokaina i ketamina u Evropi u porastu

ATV

18.03.2026

18:18

Potrošnja kokaina i ketamina u Evropi bilježi rast, pokazuje objavljena analiza otpadnih voda u 25 zemalja, koju su sproveli Agencija Evropske unije za droge (EUDA) i istraživačka mreža Skor.

Uzorci su uzeti na područjima koja pokrivaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u 115 gradova u 25 zemalja (23 članice EU, Norveška i Turska).

Prema studiji, koncentracije ketamina u otpadnim vodama porasle su za 41 odsto između 2024. i 2025. godine, dok je zabilježen rast kokaina od 22 odsto, prenosi Figaro.

Prisustvo ovih supstanci u otpadnim vodama koristi se kao pokazatelj njihove potrošnje, a podaci ukazuju na značajan porast u odnosu na prethodnu godinu.

Istovremeno, koncentracija MDMA (glavne aktivne komponente ekstazija) bilježi jasan pad.

Istraživanje, koje je sprovela EUDA u saradnji sa mrežom Skor, zasniva se na analizi dnevnih uzoraka komunalnih otpadnih voda prikupljenih tokom jedne nedjelje između marta i maja 2025. godine.

Analiza je obuhvatila ukupno 72 miliona ljudi i imala je za cilj da detektuje tragove ketamina, kokaina, MDMA, metamfetamina, amfetamina i kanabisa.

Studija ukazuje na "rasprostranjen, raznovrstan i stalno promjenljiv obrazac upotrebe droga", izjavila je direktorka agencije Loren Nolan.

Prisustvo ketamina povećano je u većini gradova tokom prošle godine, a najviše koncentracije zabilježene su u gradovima u Belgiji, Njemačkoj i Holandiji.

Kada je riječ o kokainu, njegova prisutnost u kanalizacionim sistemima, takođe, je porasla i ostaje visoka u gradovima zapadne i južne Evrope, naročito u Belgiji, Španiji i Holandiji, iako su tragovi pronađeni i u većini gradova istočne Evrope.

Nasuprot tome, većina gradova prijavila je pad detekcije MDMA između 2024. i 2025. godine.

Najizraženiji pad zabilježen je u gradovima u Njemačkoj, Austriji i Sloveniji i bio je veći nego 2020. godine, kada je gotovo polovina gradova bilježila smanjenje tokom pandemije koronavirusa.

Analiza otpadnih voda, takođe, omogućava praćenje nedjeljnih obrazaca konzumacije droga.

U tri od četiri posmatrana grada, koncentracije benzoilekgonina (glavnog metabolita kokaina) i MDMA bile su više tokom vikenda (od petka do ponedjeljka) nego radnim danima, prenosi RT Balkan.

