Iran gađao sve američke baze na Bliskom istoku

Kako navode, u tom talasu su ciljane sve američke baze širom regiona, kao i izraelske vojne mete i centri za borbenu podršku, i to baražom naprednih raketa i preciznih dronova.

Uništene mete u više gradova

Odjeljenje za odnose s javnošću IRGC-a saopštilo je da je u 62. talasu uspješno uništio mete u Akri, Haifi, Tel Avivu i Beršebi.

Napadi su izvedeni bez aktiviranja sirena za upozorenje, demonstrirajući sposobnost prodiranja iranskih raketa, ističe se u saopštenju, prenosi iranski Press TV.

Koristili "Hadž kasem"

IRGC je u posljednjim napadima koristio raznovrsno moćno oružje, uključujući rakete sa više bojevih glava "kadr", rakete "hejbar šekan", rakete "emad" i rakete "hadž kasem".

"Po treći put, iranske snage su ciljale i uništile sve američke baze širom regiona", navodi se u saopštenju.

Navedeno je da su pogođeni objekti vazduhoplovna baza Ali el Salem u Kuvajtu, baza Viktori u Iraku, vazduhoplovna baza Al Hardž u Saudijskoj Arabiji, vazduhoplovna baza El Udeid u Kataru, baza El Udeira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), vazduhoplovna baza El Dafra u UAE, vazduhoplovna baza El Azrak u Jordanu, pomorska baza Pete flote u Bahreinu i baza Arifdžan u Kuvajtu.

Ovi objekti su, prema IRGC-u, pogođeni snažnim raketama sa više bojevih glava i preciznim eksplozivnim dronovima.

IRGC ističe da napadi u kojima su ubijeni članovi Basidža nemaju uticaja na snagu te iranske paramilitarne vojne formacije, već da umjesto toga jača njihovu odlučnost da nastave sve do pobjede i predaje neprijatelja, navodi se u saopštenju i dodaje da 62. talas predstavlja najnoviju fazu održivog odgovora Irana na američko-izraelski rat koji je počeo 28. februara.