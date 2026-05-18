Radnik iz BiH kažnjen zbog egzibicionizma: Pogrešno protumačio signale poslodavke

18.05.2026 22:56

Radnik iz Bosne i Hercegovine kažnjen je sa 1.500 evra koje mora da isplati oštećenoj strani jer je tokom renoviranja objekta oštećene nepristojno ponašao, tvrdeći da je "pogrešno protumačio njene signale".

Sudija Treasa Keli je u danas, 18. maja, konstatovala da je S.M. (56) spreman da plati odštetu pa je odložila izricanje presude. Međutim, naložila mu je da narednih šest mjeseci ostane pod nadzorom Službe za uslovne kazne i da se pridržava njihovih uputstava. Sudija Keli se složila da je situacija bila šokantna za oštećenu, ali je uzela u obzir da je optuženi preuzeo odgovornost za svoje postupke i priznao krivicu.

Kako smo već pisali, u Okružnom sudu u Dablinu održano je suđenje radniku iz Bosne i Hercegovine, koji živi u Irskoj već 18 godina, a koji je tokom renoviranja kuće jedne Irkinje "izložio svoje intimne dijelove" dok je žena bila u dnevnoj sobi.

Žrtva je bila šokirana i neko vrijeme nije mogla da napusti prostoriju, ali je na kraju skupila hrabrost da izađe. Dok je prolazila pored njega u hodniku, on je i dalje bio "otkriven". Branilac Padi Flin potvrdio je da je optuženi priznao krivicu za izlaganje i izazivanje straha i uznemirenosti, prenose Nezavisne novine.

Tokom suđenja moglo se čuti da radnik pati od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i anksioznosti, kao posljedice ratnih trauma koje je doživio kao Bošnjak tokom građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih. Advokat je rekao da je na dan incidenta, prošlog juna, radnik bio sa ekipom koja je radila na kući te žene i da je „iz nekog razloga pomislio da postoji neka hemija ili poziv“. Opisao je to kao jadno opravdanje i krajnje besmislen način uspostavljanja intimnijeg odnosa, ali to se sada ne može promijeniti.

Kao olakšavajuću okolnost, pored priznanja krivice, sudija je uzela i to da je radnik napustio kuću nakon sukoba sa majkom oštećene, koja ga je odmah napala, što je samo po sebi bilo „traumatično iskustvo“. Advokat odbrane je dodao da optuženi sada jasno shvata svoju grešku u načinu na koji je postupio prema ženi te da ga je sramota.

