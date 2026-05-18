Uhapšen u Španiji, robijao u Italiji, pa deportovan u BiH

Italijanske vlasti saopštile su da su pripadnici državne policije Policijske uprave u Viterbu sproveli su deportaciju 38-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, nakon odslužene kazne u Italiji.
"Riječ je o osobi kriminalne prošlosti koja je svojevremeno izručena iz Španije, gdje je uhapšen na osnovu evropskog naloga, a zatim je bio smješten u lokalni zatvor gdje je izdržavao kaznu od dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog krivičnih djela razbojništva, krađe, teške krađe, lažnog predstavljanja službenom licu", saopšteno.
On je procijenjen kao osoba "opasna po društvo", pa je zbog deportovan odmah po odsluženju kazne.
"Sprovođenje do granice njegove zemlje porijekla određeno je na osnovu procijenjene društvene opasnosti osuđenog, koji je imao brojne presude i prijave za krivična djela, pa mu je kao alternativna mjera izrečena deportacija sa teritorije države", navodi se u saopštenju, prenose Nezavisne novine.
Deportovanje su sproveli pripadnici državne policije:
"Mjera, koju je sprovelo nadzorno odjeljenje službe za imigraciju Policijske uprave u Viterbu, izvršena je uz pratnju pripadnika državne policije sve do zemlje porijekla", zaključuje se u saopštenju.
