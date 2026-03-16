Velika akcija u Srpskoj: Zaplijenjeno više od 6 kila droge

Bilećanin M.V. uhapšen je u nedjelju, 15. marta, zbog sumnje da je počinio krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“.

Policija je tokom akcije pretresla kuću koju on koristi, pomoćne objekte i automobil, te tom prilikom pronašla i zaplijenila veliku količinu droge, koja je, kako se sumnja, prema nezvaničnim informacijama ATV-a, bila namijenjena za tržište Banjaluke.

Droga zaplijenjena u Bileći

"Pretresom kuće, okućnice, pomoćnih prostorija i putničkog automobila marke pežo koje koristi navedeno lice, pronađeno je i privremeno oduzeto 6,316 kilograma zeljaste biljne materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu marihuanu – skank, pet stabljika u 'PVC' saksijama koje svojim morfološkim karakteristikama asociraju na indijsku konoplju i mobilni telefon", istakli su u Policijskoj upravi Trebinje.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da M.V. predaju uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.