Vens: Znamo da imamo problem zbog rasta cijena goriva

Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je u srijedu da će administracija Donalda Trampa u narednih 24 do 48 sati predstaviti nove mjere s ciljem rješavanja rasta cijena goriva usred tenzija na Bliskom istoku.

Govoreći na događaju u saveznoj državi Mičigen, Vens je priznao utjecaj američke operacije protiv Irana na troškove energije, ali je naglasio da je administracija poduzela korake kako bi zaštitila domaću energetsku ekonomiju.

"Cijene goriva rastu i znamo da rastu. Ljudi pate zbog toga i radimo sve što možemo kako bismo osigurali da ostanu niže", rekao je Vens okupljenima.

Vens je rekao da je ovo privremeni skok.

"To neće trajati zauvijek. Riješićemo posao. Vratićemo se kući... Vid‌jećete da će se cijene energije vratiti na realan nivo. Ali u međuvremenu imamo problem. Znamo da imamo problem. Radimo sve što možemo da ga riješimo - dodao je.

Naglasio je da administracija radi na nizu mjera.

"U stvari, nekoliko stvari za koje mislim da će biti objavljene u narednih 24 do 48 sati. Ne želim ići ispred predsjednika", dodao je.