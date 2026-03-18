Minić: Ništa novo se nije desilo, Vlada je radila i nastaviće da radi

Ponovo je pokazana politička zrelost i moć da se naprave veoma ozbiljni politički potezi, ponovio je to nakon reizbora Minić.

"Na ovoj sjednici, na zasijedanju Narodne skupštine imali izuzetno dobre diskusije, čak i od strane opozicije. Zato mislim da je jedno dobro zasjedanje. U principu, ništa se novo nije desilo. Vlada je radila i nastaviće da radi", rekao je Minić.

Minić je i u dosadašnjem radu pokazao ogromnu energiju, poručuje prvi čovjek Parlamenta Srpske. Nabrajao je Stevandić dobre stavke u Minićevom radu.

"Napravio bolju komunikaciju sa Boračkom organizacijom, uspio da se dogovori i s udruženjima i poljoprivrednicima, bolje iskontaktirao poslodavce. To je zadatak Vlade", rekao je predsjednik Narodne skupštine.

Ovaj put, kažu iz opozicije, imenovanje mandatara je legalno. Tako će i nova Vlada i zakoni koje donese biti legalni i legitimni. Ipak, ponovo postavljaju pitanje o legalnosti ranije donesenih odluka i Zakona. Sumnjaju i da su planovi iz ekspozea ostvarivi.

"Ovdje vidimo takođe najave da će biti izgradnje nekih puteva. Čini mi se da nikada više nije bilo Hercegovine, ali plašim se da je i ovoga puta to na papiru", rekao je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red u NSRS.

"Nelegalni predsjednik je predložio nelegalno drugu Vladu Sava Minića koja je usvojila, između ostalog, Rebalans budžeta za ’25. i Prijedlog budžeta za ’26. To su vrlo strateški bitni dokumenti i niko odavde ne bi se usudio da ih ospori, a ja izražavam sumnju ako nije legalan bio mandatar, kako onda mi da mislimo da su legalne odluke?", kaže Ognjen Bodiroga, šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS.

Nova Vlada će imati najveću težinu u BiH i kapacitet da donosi najvažnije odluke, kategorični su u SNSD-u. Ipak, uvjerava Srđan Mazalica, Vlada je i prethodna dva puta bila legalna. Sada je niko ne može osporiti, poruka je Mazalice.

"U svakom slučaju, izbjegli smo institucionalnu krizu Republike Srpske kada smo izabrali 18. januara Vladu Republike Srpske prije Ustavnog suda. Odluka Ustavnog suda nije dovela u pitanje, naravno, nijednu odluku Vlade Republike Srpske između 2. septembra i 18. januara, niti će sada to biti slučaj, ali slažem se apsolutno i s predsjednikom Vlade, možemo mi biti u pravu 100 puta, međutim, ako ne funkcioniše Fiskalni savjet BiH, ako ne funkcioniše Skupština Elektroprenosa BiH, ako ne funkcioniše niz nekih drugih stvari u kojima je predsjednik Vlade Republike Srpske za onaj drugi entitet nesporan, mi onda imamo problem", kaže Srđan Mazalica, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Ponovo se čulo da se 100 dana rada Vlade računa od 23. januara. Minić uvjerava da će Vlada Srpske uvijek tražiti adekvatan odgovor za sve izazove, s ciljem unapređenja ukupnih prilika u društvu.