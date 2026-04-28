Logo
Large banner

Bijela kuća pronašla novog "krivca" za napad na Trampa

Autor:

ATV
28.04.2026 22:59

Komentari:

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein (STF)

Bijela kuća tvrdi da je još jedan pokušaj atentata na Donalda Trampa povezan sa radikalnom retorikom, dok se incident u Vašingtonu istražuje.

Bijela kuća saopštila je da je tokom vikenda još jedan radikalni levičar pokušao da ubije američkog predsednika Donalda Trampa, navodeći da je to treći takav napad u manje od dvije godine.

Prema njihovim tvrdnjama, napad nije bio slučajan. Portparolka Karolin Livit izjavila je da manifest napadača "zvuči kao da je prepisan od demokrata". Administracija Donalda Trampa optužila je demokrate da godinama koriste zapaljivu retoriku prema predsedniku, njegovoj administraciji i milionima Amerikanaca, koje nazivaju fašistima i pretnjom demokratiji.

Kao primjere navode izjave demokratskih zvaničnika, uključujući Hakima Džefrisa, koji je rekao da su "demokrate ušle u eru maksimalnog rata protiv republikanaca", kao i senatora Čaka Šumera, koji je pozvao pristalice da se "dignu protiv predsednika Trampa".

Guverner Kalifornije Gevin Njusom pozvao je pristalice da "udare protivnike", dok je guverner Pensilvanije Džoš Šapiro izjavio da "glave moraju pasti u Trampovoj administraciji". Guverner Minesote Tim Volc rekao je da je njegova država "u ratu sa federalnom vladom", dok je kongresmenka Boni Votson Kolman pozvala na hitno uklanjanje predsjednika.

"To je samo dio bolesne retorike u posljednjim mjesecima", navodi se u saopštenju Bijele kuće, uz poruku: "Dosta je bilo", koju je uputio Tramp.

Podsjećamo, naoružani muškarac, 31-godišnji Kol Tomas Alen iz Kalifornije, otvorio je vatru u hotelu Vašington Hilton tokom večere dopisnika Bijele kuće, gde je bio i predsednik. Osumnjičeni je savladan nakon što je ranio jednog agenta Tajne službe

Ovo je treći put u tri godine da se Tramp suočio sa ozbiljnom prijetnjom, nakon što je tokom kampanje 2024. preživeo dva atentata, uključujući i metak koji mu je okrznuo uho na skupu u Pensilvaniji.

(Jutarnji list)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner