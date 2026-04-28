Viktor Orban ponudio ostavku na funkciju predsjednika Fidesa

28.04.2026 19:33

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Foto: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban ponudio je u utorak ostavku na mesto lidera svoje desničarske stranke Fides, ali će kongres stranke u junu odlučiti o tome da li će je prihvatiti, rekao je lokalnim medijima poslanik Fidesa.

Desnocentristička stranka Tisa, koju predvodi Peter Mađar, pobijedila je Viktora Orbana na izborima 12. aprila, okončavši njegovu šesnaestogodišnju vladavinu i pokrenuvši preispitivanje sebe i pozive na promjene unutar Fidesa.

Fides će glasati o novom rukovodstvu stranke na kongresu 13. juna, izjavio je poslanik Erik Banki, a prenijela ga je državna novinska agencija MTI.

Fides nije odgovorio na zahtjev za komentar.

Orban nije razgovarao sa medijima nakon sastanka stranke u utorak niti je objavio nešto na svojoj Fejsbuk stranici.

Nakon izbora, Orban je 16. aprila rekao desničarskom Jutjub kanalu Patriota da kao predsjednik Fidesa preuzima “punu odgovornost” za poraz svoje stranke i da je mađarskoj desnici potrebna “potpuna obnova”.

U subotu je u videu na Fejsbuku rekao da neće zauzeti svoje mjesto u parlamentu već da će ga “vratiti” Fidesu.

– Sada sam potreban ne u parlamentu već u reorganizaciji desnice – rekao je Orban, koji je bio bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trampa i koji je takođe dobio podršku pred izbore od lidera krajnje desničarskih stranaka u Evropi, prenosi Blic.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

