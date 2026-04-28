Механизам у Хагу тражи нови извјештај о здравственом стању генерала Младића

Аутор:Инес Ђанковић
Предсједник Међународног механизма за кривичне судове Грасијела Гати Сантана наредила је да се најкасније до петка, 1. маја, састави извјештај са мишљењем независних стручњака којима се процјењује тренутно здравствено стање генерала Ратка Младића, укључујући релевантне дијагнозе, прогнозе и могућности лијечења, саопштено је из Механизма.
"У извјештај да се унесе и степен у којем се може процијенити животни вијек генерала Младића, адекватност његе коју добија у притворској јединици УН или затворској болници у складу са постојећим директивама о њези, те питања покренута у ранијим извјештајима. У тренутним околностима прикладно је да се затражи додатно мишљење стручњака како би се утврдило да ли постоје хуманитарне основе за пуштање генерала Младића из здравствених разлога", наведено је у извјештају.
Десило се управо оно што је у изјави за АТВ Дарко Младић рекао да очекује. А то је да ће Механизам ангажовати експерта као у случају привременог пуштања генерал пуковника Небојше Павковића. Очекује брзу одлуку Хага. О здравственом стању генерала Младића данас нових информација нема ни његов син који за АТВ каже да му није омогућен телефонски разговор са његовим оцем, као што је то било претходних дана. Још једном понавља јасан став љекара о стању његовог оца.
"Ја сам тражио да ме позову у 11 да можемо да се чујемо. Нисмо добили тај позив. Тако да ништа ново немамо. Они су рекли да је хитно потребно премештање у праву болницу у Србији. Да је он умирући пацијент. Да му је потребно укључити све могуће мјере које тамо нису на располагању. И он не може да их добије. Наши лекари и УН лекари се слажу да је он на крају живота и да је стање критично. Није то нека тајна, ја сам то рекао", рекао је Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.
Дарко Младић каже и да се његов отац већ суочавао са тешким здравственим ситуацијама, али да је све слабији и да садашње стање не може да изнесе. За патриоте РС Хашки трибунал у случају Ратка Младића гази сва акта и норме. Поручују да је Ратко Младић по Трибуналу крив, по њима осуђен и по њима издржава казну, али да заслужује адекватну његу.
"Наш став, наш однос и наша подршка свим настојањима да се наш херој генерал Ратко Младић пусти из непријатељског Резидуалног механизма или насљедника Хашког трибунала у Србију или неку другу земљу гдје би му се пружила адекватна здравствена заштита. Јер су сви релевантни фактори и са наших простора и из свијета рекли да не постоје услови у Хашком трибунал да се пружи адекватна здравствена њега и да су довели човјека буквално да је у процесу умирања само због тога што му није пружена адекватна њега ни помоћ", рекао је Слободан Жупљанин, предсједник Асоцијације патриота Републике Српске.
Подршку генералу Војске РС пружају и његови саборци. Из Борачке организације РС поручују да је јасно као дан да генерал Младић треба да буде пуштен на лијечење. Трибунал оптужују да нељудско поступање.
"Хашки трибунал се од постанка према Србима понашао једнако односно није према Србима и другима. Ево на крају команданта Младића који је на самрти не дозвољавају да се лијечи у Србији, не дозвољавају да изађе у задњим данима свог живота. Сматрамо да је то нешто што је нехумано, нељудски", рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва Борачке организације Републике Српске.
"Ја сам неко ко је имао прилику да брави у посјети нашем генералу и мислим да је вам сваког коментара њихов нељудски однос према човјеку који је у таквом здравственом стању", рекао је Лазар Благојевић, општинска борачка организација Шамац.
Дуго се чекао било какав одговор из Хага. Сада се лоптица пребацује на независне експерте који ће дати свој суд о здравственом стању генерала Младића. Али и они треба да изврше увид у документацију и прегледају генерала, те дају своје мишљење. Извјештај по налогу предсједника суда треба да буде готов до петка, а онда се чека њена одлука. А нико не зна Колико ће њој бити потребно да одлучи.
