Tramp: Veoma dobar sastanak sa Kraljem Čarlsom Trećim

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je imao veoma dobar sastanak sa britanskim kraljem Čarlsom Trećim kojeg je nazvao "fantastičnom osobom".

"Bio je to zaista dobar sastanak. On je fantastična osoba. Oni su nevjerovatni ljudi i to je prava čast", naveo je Tramp.

Predsjednik i prva dama su ispratili kralja i kraljicu iz Bijele kuće do njihovog automobila, nakon čega se kraljevski par uputio ka Kongresu, prenose RIA Novosti.

Kralja Čarls Treći bi kasnije trebalo da održi govor na zajedničkoj sjednici Kongresa SAD u okviru državne posjete