Tramp: Veoma dobar sastanak sa Kraljem Čarlsom Trećim

28.04.2026 20:34

Предсjедник Доналд Трамп и прва дама Меланија Трамп поздрављају британског краља Чарлса III и краљицу Камилу како стоје током интонирања химни током церемоније доласка државне посете на Јужном травњаку Бијеле куће, у уторак, 28. априла 2026. године, у Вашингтону.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je imao veoma dobar sastanak sa britanskim kraljem Čarlsom Trećim kojeg je nazvao "fantastičnom osobom".

"Bio je to zaista dobar sastanak. On je fantastična osoba. Oni su nevjerovatni ljudi i to je prava čast", naveo je Tramp.

Predsjednik i prva dama su ispratili kralja i kraljicu iz Bijele kuće do njihovog automobila, nakon čega se kraljevski par uputio ka Kongresu, prenose RIA Novosti.

Kralja Čarls Treći bi kasnije trebalo da održi govor na zajedničkoj sjednici Kongresa SAD u okviru državne posjete

