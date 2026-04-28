Maričić za ATV: Dug Republike Srpske se smanjuje

Niz aktivnosti koje je sprovela Poreska uprava Republike Srpske doveo je do toga da dug Republike Srpske, koji je iznosio milijardu i 308 miliona, sada iznosi 638 miliona KM, rekao je Goran Maričić direktor Poreske uprave Republike Srpske i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

Direktor Poreske uprave Republike Srpske govorio je o naplati javnih prihoda u prethodnoj godini.

"Poreska uprava Republike Srpske za direktne poreze i doprinose u kontinuitetu već nekoliko godina bilježi konstantan rast od nekih 10-12%. Tako je bilo i prošle godine u poređenju sa 2024. godinom, naplata je bila veća za 416 miliona. Ukupna naplata u 2025. godini na visini od skoro 4, 5 milijardi KM, dok je godinu ranije četiri milijarde i 30 miliona KM", rekao je Goran Maričić direktor Poreske uprave Republike Srpske i predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

U odnosu na vrstu prihoda, direkti porezi naplaćeni su 6% više u odnosu na prethodnu godinu, doprinosi 12% , dok su si ostali prihodi naplaćeni 10% više, kaže Maričić.

Naplata poreza

"Bilježimo blago smanjenje naplate kod poreza na dobit u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu. S obzirom na to da je jedan od značajnih privrednih subjekata prodavao dio svoje imovine koja je 2024. godine ostvarila značajno veće prihode i veći je bio porez na dobit. Nije se radilo o jednom trendu nego se radilo o isključivo jednom slučaju iz čega ne možemo izvući zaključak da je i prišle godine bila dobit bila manja nego godinu ranije", rekao je Maričić.

U pogledu na 2026. godinu, porez na dobit je uvećan za 8%, porez na dohodak 16%, doprinosi su više naplaćeni za 10%, dok su ostali javni prihodi uvećani za 11%. Za prvi kvartal 2026. godine, naplata je veća za 118 miliona KM, pojašnjava Maričić.

"Republika Srpska može sve svoje obaveze da izmiruje i to je potvrda upravo dobrih prihoda bar što se tiče Poreske uprave Republike Srpske. Trendovi su dobri i možemo zahvaliti nizom nekih pozitivnih aktivnosti koje su doprinijele do takvog pozitivnog trenda u naplati javnih prihoda. Svakako da je to povećanje dobrovoljnosti naplate odnosno jačanja svijesti o neophodnosti plaćanja poreza od strane poreznih obveznika, poreska disciplina je na znatno većem nivou nego što je bila nekada ranije", rekao je Goran Maričić.

Isplaćivanjem svih zaostalih obaveza kod javnih zdravstvenih ustanova osim UKC Republike Srpske, gdje je ostao dio dugovanja od 40 miliona KM, činjenica da je nakon niza godina nema dugovanja od strane javnih zdravstvenih ustanova, kaže direktor Poreske uprave Republike Srpske.

Banja Luka Goran Maričić i GrO SNSD-a Banja Luka čestitali Dan grada

"Povećanje najniže plate po stručnim spremama i uopšte povećanje plate u javnom sektoru je dovelo do toga da imamo značajno veće prihode. Pojedini sektori i djelatnosti ne rade onako kako bi trebalo u skladu sa pozitivnim propisima i kao dio antikoruptivnog tijela u okviru Vlade Republike Srpske, Poreska uprava je kao jednu od mjera predložila pojačane kontrole kod određenih subjekata kao što je građevina, ugostiteljstvo, isto tako plate u kovertama, transferne cijene, plaćanje preko interneta, neregistrovane djelatnosti. Na bazi tih informacija svakako da ćemo pojačati kontrole tim segmentima", rekao je Maričić.

Poreska uprava ne vodi računa po pitanju vlasnika tj. kojoj političkoj organizaciji pripada već na osnovu informacija kojima raspolažu provode jasne kontrole.

Smanjuje se dug Republike Srpske

"U zadnjih pet godina dug je bio milijardu i 308 miliona KM, a sada je taj dug spao na 638 miliona KM. Dug ne raste on se smanjuje. Niz aktivnosti koji smo preuzeli doveo je do toga. Dosta poreznik obveznika shvata značaj izmirenja poreskih svojih obaveza. Elektronska fiskalizacija je dovela do toga je dug značajno manji", kaže Maričić.

Poreska uprava Republike Srpske već godinama koristi napredne tehnologije u vodu digitalizacije postupaka što dovodi do bolje komunikacije sa poreskim obveznicima, kaže direktor Poreske uprave.