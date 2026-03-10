Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu nagrada i priznanja povodom 22. aprila, Dana grada Banja Luka, Goran Maričić, v.d predsjednika Gradskog odbora SNSD Banja Luka, za nagradu Zlatni grb Grada Banja Luka predložio je Humanitarnu organizaciju “Srbi za Srbe“.

Ova organizacija okuplja donatore koji obezbjeđuju pomoć za ugrožene porodice širom Balkana, a do sada su obezbijedili pomoć za njih skoro četiri hiljade.

Kako navode, vizija im je da se pomogne socijalno ugroženim porodicama, posebno onima sa djecom.

Aktivni si u Republici Srpskoj gdje su realizovali brojne projekte pomoći – pravili i rekonstruisali kuće, obezbjeđivali materijalnu pomoć, poljoprivredne mašine, ogrev, građevinski materijal, hranu, odjeću, obuću…

Mnogi projekti realizovani su i u Banjaluci.

Zlatni grb

Zlatni grb Grada Banja Luka dodjeljuje se za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta.