Logo
Large banner

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

10.03.2026

13:53

Komentari:

1
Маричић: Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ уручити Златни грб Бањалуке

Na osnovu Javnog poziva za dodjelu nagrada i priznanja povodom 22. aprila, Dana grada Banja Luka, Goran Maričić, v.d predsjednika Gradskog odbora SNSD Banja Luka, za nagradu Zlatni grb Grada Banja Luka predložio je Humanitarnu organizaciju “Srbi za Srbe“.

Ova organizacija okuplja donatore koji obezbjeđuju pomoć za ugrožene porodice širom Balkana, a do sada su obezbijedili pomoć za njih skoro četiri hiljade.

Kako navode, vizija im je da se pomogne socijalno ugroženim porodicama, posebno onima sa djecom.

Aktivni si u Republici Srpskoj gdje su realizovali brojne projekte pomoći – pravili i rekonstruisali kuće, obezbjeđivali materijalnu pomoć, poljoprivredne mašine, ogrev, građevinski materijal, hranu, odjeću, obuću…

Mnogi projekti realizovani su i u Banjaluci.

Zlatni grb

Zlatni grb Grada Banja Luka dodjeljuje se za izuzetan doprinos u razvoju grada, njegovanju odnosa sa drugim gradovima, postignute vrhunske rezultate i uspjehe u oblasti privrede, nauke, kulture, umjetnosti i sporta.

Podijeli:

Tagovi :

SNSD

Srbi za Srbe

Goran Maričić

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Више бањалучких улица сутра без струје

Banja Luka

Više banjalučkih ulica sutra bez struje

17 h

0
Пас

Banja Luka

Kazne do 10.000 KM, a psi i dalje na ulici: Ko je odgovoran?

18 h

0
Осми март: Док једни славе, други протестују

Banja Luka

Osmi mart: Dok jedni slave, drugi protestuju

1 d

0
Саша Мићин

Banja Luka

Mićin za ATV: Želimo da spriječimo sistem paralelnog takmičenja i rukovođenja

3 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

35

Ponovo napad na američku ambasadu: Meta konzulat u Torontu

14

32

Tramp: Modžtaba Hamnei neće moći mirno da živi

14

14

Hrvati skupljaju pare za Tonija Cetinskog: Njegova supruga širi apel, nakon sramnog otkazivanja koncerta

13

56

Užas u Laktašima: U autu nađena tijela oca i sina!

13

53

Maričić: Humanitarnoj organizaciji „Srbi za Srbe“ uručiti Zlatni grb Banjaluke

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner