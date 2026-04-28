Nikada otvoreniji sukob Trampa i Merca: Ko je i ko će biti ponižen?

Njemački kancelar Fridrih Merc otvoreno i bez zadrške kritikovao je Donalda Trampa i SAD uz tvrdu da ih je Iran nadmudrio. Odgovor nije dugo čekao, predsjednik SAD se oglasio na svojoj društvenoj mreži.

Iransko rukovodstvo ponizilo je SAD, ocijenio je njemački kancelar Fridrih Merc, sugerišući da Teheran za pregovaračkim stolom nadmudruje administraciju Donalda Trampa. Oštra procjena njemačkog kancelara o zastojima u američko-iranskim pregovorima direktno je u suprotnosti sa nastojanjima Trampa da situaciju prikaže u pozitivnom svjetlu, a izvjesno je da će produbiti i ozbiljan transatlantski jaz između SAD i njenih NATO saveznika, piše Gardijan (The Guardian).

„Trampov tim je nadigran“

Prije dva dana Donald Tramp otkazao je put američkih pregovarača u Islamabad, gdje su trebali biti održani indirektni razgovori sa iranskim izaslanstvom. Prethodni krug pregovora u pakistanskoj prijestonici, održan dvije sedmice ranije, završen je bez napretka, a američku delegaciju tada je predvodio potpredsjednik Džej Di Vans.

Samo dan prije Mercove izjave, Tramp je za Foks njuz (Fox News) rekao: „Mi držimo sve karte u rukama“, dodajući da ako Teheran želi razgovore, „mogu doći kod nas ili nas mogu nazvati“.

Obraćajući se studentima u Marsbergu, Merc je poručio da je upravo američki tim nadmudren.

„Očigledno je da su Iranci vrlo vješti pregovarači, ili još bolje, vrlo su vješti u izbjegavanju pregovora. Dopuste Amerikancima da doputuju u Islamabad, a onda ih puste da odu praznih ruku“, rekao je.

„Cijelu naciju ponižava iransko rukovodstvo, posebno takozvana Islamska revolucionarna garda. Zato se nadam da će se sve ovo što prije okončati“, dodao je njemački kancelar.

Stigao oštar odgovor Trampa

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je napao njemačkog kancelara Fridriha Merca nakon što je Merc ocijenio da je iransko vodstvo ponizilo SAD i da Teheran za pregovaračkim stolom nadmudruje Trampovu administraciju.

Tramp se oglasio na Truth Social i ustvrdio da Merc misli kako je u redu da Iran ima nuklearno oružje. Njemački kancelar je ranije govorio o američko-iranskim pregovorima, rekavši da su Iranci "vrlo vješti pregovarači" i da dopuštaju Amerikancima da dođu u Islamabad, a zatim ih puštaju da odu praznih ruku.

"Njemački kancelar Friedrich Merz misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. On ne zna o čemu govori", napisao je Tramp. "Kad bi Iran imao nuklearno oružje, cijeli bi svijet bio taoc", dodao je američki predsjednik.

Tramp je poručio da trenutačno s Iranom radi ono što su, prema njegovu mišljenju, druge države i predsjednici trebali učiniti davno. "Upravo sada radim nešto s Iranom što su druge države ili predsjednici trebali učiniti davno", objavio je.

U istoj objavi napao je i Njemačku, povezujući Mercove izjave sa stanjem u toj zemlji. "Nije ni čudo da Njemačkoj ide tako loše, i ekonomski i inače", napisao je Tramp.