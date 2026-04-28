Gori Pariz! Pao je deveti gol, Bajern se vraća!

Drugo poluvrijeme

Bajern Minhen je pukao za dva minuta! Hviča Kvarachelija u 56. minutu na asistenciju Hakimija povećava prednost PSŽ-a na 4:2 za potpunu ludnicu u Parizu.

Strasti se nisu ni smirile, a uslijedila je magija Dembelea koji uz pomoć stative plasira loptu iza leđa Manuela Nojera za 5:2.

Ludnica u Parizu se nastavlja. PSŽ je za dva minuta završio slomio Bajern, a za tri minuta Bavarci su se ponovo vratili u meč. Nakon centaršuta Džošau Kimiha u 65. minutu Upamekano nadskače odbranu i postiže gol za 5:3.

Bajern Minhen

Kratko slavlje ubrzo je produžio Luis Dijaz koji u 68. minutu postiže još jedan gol za Bajern i vraća njemačku ekipu rezultatski u igru i postavlja 5:4 na semaforu.

Proslava igrača PSŽ-a

Prvo poluvrijeme

Nakon prvih 45 minuta igre gledaoci mogu biti više nego zadovoljni. Palo je pet golova i na poluvremenu PSŽ vodi sa 3:2 protiv Bajerna.

Krenulo je oštro od samog početka meča. Rezultat - penal za Bajern! U 17. minutu Hari Kejn donosi prednost Bavarcima u Parizu.

Na to je uslijedio dvostruki odgovor PSŽ-a. Prvo u 24. minutu Hviča Kvarachelija donosi poravnanje, a u 33. minutu Neves servira preokret Parižana.

Hviča Kvarachelija

Bajern ponovo odgovara. Na asistenciju Pavlovića u 41. minutu, Mihael Olise van šesnaesterca snažno šutira o pogađa tačno pod prečku za 2:2.

U samom finišu meča ponovo drama u šesnaestercu. Alfonso Dejvis je igrao rukom u svom šesnaestercu, da bi sudija nakon pregleda VAR pokazao na penal za PSŽ.

Realizator je bio Dembele koji ponovo vraća prednost PSŽ-u u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Bajern Minhen

Vensan Kompani propušta ovaj meč zbog suspenzije

"Sjediću negdje na stadionu, možda i blizu vas novinara. Procedure su jasne, znam šta smijem, šta ne smijem. Najvažnije je da ovo riješimo kao tim. Uvjeren sam da možemo to da izvedemo. Zamijeniće me Aron Danks. Om ima iskustvo vođenja utakmica u Engleskoj, sjedio je na klupi Aston Vile. Kako sam se odlučio za njega? Lako. Glasan je na treninzima i na utakmicama. Imam 100 odsto povjerenja u njega i čitav stručni štab".

Manuel Nojer

Luis Enrike

"Ako postoje timovi koji dobro napadaju, treba znati kako se braniti. Ključ? Biće to napad na najbolji mogući način i znanje kako se braniti protiv ovakvih timova. Mislite li da smo osvojili Ligu šampiona sa Nunjom i Ašrafom koji su se branili? To su dva igrača koja se veoma dobro brane, ali da bi se pobedilo, mora se više napadati nego braniti. Ne pregovaramo. Želimo da pobijedimo u ovoj utakmici, kao i u drugoj".