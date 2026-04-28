Fudbal zavijen u crno: Bivši fudbaler i trener umro u 37. godini života

Bugarski fudbal potresla je vijest o preranoj smrti Vaska Boeva, nekadašnjeg fudbalera i trenera Spartaka iz Varne, koji je preminuo u 37. godini.

Tužnu informaciju potvrdio je njegov matični klub, oprostivši se emotivnom porukom od čovjeka koji je bio simbol odanosti plavom dresu.

Iz Spartaka ističu da je Boev bio mnogo više od sportskog radnika – bio je istinski dio klupske porodice.

„Vasko je nosio Spartak u srcu i davao je sebe sa potpunom posvećenošću i profesionalizmom, kako na terenu, tako i van njega. Otišao je prerano čovjek koji je zauvijek vezan za naš klub kao fudbaler, trener i dio naše plave porodice“, navodi se u saopštenju kluba.

Ostavio dubok trag u Varni

Boev je tokom karijere ostavio značajan pečat u Spartaku. Nakon igračke karijere, posvetio se radu u omladinskoj školi, gdje je kao trener učestvovao u razvoju novih talenata i prenosio ljubav prema klubu mlađim generacijama.

U klubu naglašavaju da su izgubili prijatelja i pravog „spartakovca“, a brojni bivši saigrači se putem društvenih mreža opraštaju od njega, ističući njegovu ljudskost i nepopravljivi optimizam. Klub je uputio najiskrenije saučešće porodici i najavio svaku vrstu pomoći u ovim teškim trenucima, prenosi Telegraf.