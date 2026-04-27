Modrić hitno operisan! Mundijal pod znakom pitanja

Luka Modrić završio je na operacionom stolu nakon povrede koju je zadobio u sudaru sa Manuelom Lokatelijem, a ljekari su odlučili da je hitan zahvat najbolja opcija.

Kapiten Hrvatske operisan je u bolnici u Milanu oko 15 časova, kako su javili hrvatski mediji.

Povreda je nastala poslije snažnog sudara glavama, nakon čega je Modrić ostao da leži na terenu, što je odmah izazvalo zabrinutost među igračima i navijačima.

Detaljni pregledi pokazali su da je u pitanju prelom jagodične kosti, zbog čega je odlučeno da se odmah ide na operaciju, umjesto dužeg i neizvjesnog oporavka bez zahvata.

I pored svega, Modrić je ostao – Modrić.

Prvo pitanje koje je postavio ljekarima, pišu "Sportske novosti", bilo je kada može da se vrati treninzima.

Hrvatu sada sledi period potpunog mirovanja od oko deset dana, bez bilo kakvog kontakta, nakon čega će postepeno moći da se vraća aktivnostima.

Potpuni oporavak ovakve povrede obično traje oko dva meseca, ali jasno je da će iskusni vezista pokušati da se vrati i ranije.

Iako postoji želja da odigra još neku utakmicu do kraja klupske sezone, realnije je da će fokus biti na oporavku i pripremi za reprezentativne obaveze. Plan je da, uz zaštitnu masku, bude spreman za Svetsko prvenstvo – možda i posljednju veliku misiju u dresu Hrvatske.