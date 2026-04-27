Detalji stravične nesreće na autoputu: Stradao vozač koji je vozio u kontra-smjeru

Autor:

ATV
27.04.2026 17:46

Foto: Instagram/192_rs/printscreen

Vozač “forda” stradao je na mjestu nakon što je vozio u kontrasmeru na auto-putu Šabac-Ruma kada je udario direktno u vozilo marke “golf” u kom su na licu mjesta stradali momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok je vozač “golfa” preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

"U “golfu” su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču “forda” nije bilo spasa. Vozač “golfa” u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama", kaže izvor za Kurir i dodaje da je u “golfu” bila još jedna osoba koja je prevezena u šabačku bolnicu.

Nastradali momak i djevojka koristili usluge vožnje iz mjesta u mjesto

Kako se nezvanično saznaj, momak i djevojka koji su poginuli su, inače koristili usluge vožnje iz mjesta u mjesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u “golfu”.

"U pitanju su mladi ljudi, tragedija je velika. Vozač “golfa” je imao 24 godine, a i momak i devojka su takođe mlađe životne dobi", kaže izvor.

Vozilo se kretalo u kontrasmjeru

Radi podsjećanja, na auto-putu od Šapca ka Rumi danas oko 13 časova došlo je do udesa, neposredno nakon što je primjećeno vozilo koje se kretalo u kontrasmjeru, čime je direktno ugrozilo živote drugih učesnika u saobraćaju.

Prema navodima očevidaca sa društvenih mreža, riječ je o tamno sivom vozilu marke “ford”, koje se kretalo velikom brzinom, navodno i do 130 kilometara na čas.

Vozači su upozoravali jedni druge da budu na oprezu, prenosi Kurir.

