SIPA u akciji "Zid 2" uhapsila jednu osobu

Službenici SIPA uhapsili su jedno lice osumnjičeno za više krivičnih djela u akciji "Zid 2" po naredbi suda u Doboju i u saradnji sa MUP-om Republike Srpske.

Uhapšeni se sumnjiči za krivična djela „Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga“, „Zelenaštvo“ i „Iznuda“ propisana Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Predmetno lica će nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog biti predato u dalju nadležnost Okružnog tužilaštva u Doboju, pod čijim nadzorom su i provedene aktivnosti na terenu.

Pretres stana, pomoćnih prostorija i pokretnih stvari izvršeni je na području Donjeg Žabara, prilikom čega je otkrivena i privremeno oduzeta poslovna dokumentacija i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Navedene aktivnosti realizovane su na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju a u saradnji sa policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.