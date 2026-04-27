Vozio 130 na sat u kontra smjeru, pa izazvao nesreću

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 13.30 sati na auto-putu Šabac Ruma, kada je, kako se sumnja, vozač automobila marke "ford" tamno sive boje vozio u kontra smjeru brzinom 130 na sat.

Kako piše Blic, u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i "golf" crne boje. Kako se može vidjeti na fotografijama sa lica mjesta, oba vozila su pretrpjela značajnu materijalnu štetu.

Obustavljen saobraćaj u smeru ka Rumi. Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih.