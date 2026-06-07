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Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja

Autor:

ATV
07.06.2026 13:07

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Риба посна трпеза
Foto: Valeria Boltneva/Pexels

Prženje ribe na tavi često predstavlja izazov jer se file lako može zalijepiti, raspasti ili izgubiti oblik. Umjesto lijepo zapečene i hrskave korice, nerijetko se dobije komad koji se raspada i ne izgleda privlačno. Međutim, uz pravilnu pripremu i nekoliko jednostavnih koraka, riba se može uspješno ispržiti tako da ostane cijela.

Jedan od najvažnijih koraka je dovoljno zagrijana tava. Prije stavljanja ribe, tava mora biti dobro ugrijana, a ulje treba biti vruće. Na taj način riba će se odmah početi zapeći i stvoriti koricu koja sprečava lijepljenje.

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Važno je i odabrati odgovarajuće ulje koje podnosi visoke temperature, poput suncokretovog, repičinog ili maslinovog ulja namijenjenog prženju. Dovoljno je koristiti manju količinu ulja koje će prekriti samo dno tave.

Česta greška je i prerano okretanje ribe. Nakon što se stavi u tavu, potrebno je ostaviti je da se peče bez pomjeranja nekoliko minuta, ovisno o debljini filea. Ako je pokušate okrenuti prije nego što je dovoljno zapečena, postoji velika šansa da se zalijepi i raspadne. Riba je spremna za okretanje tek kada se sama počne odvajati od površine tave, prenosi Kliks.

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Takođe, kod ribe s kožom, najbolje je početi pečenje na strani kože, jer ona postaje hrskava i pomaže da file zadrži oblik. Uz odgovarajuću temperaturu, dobro zagrijanu tavu i malo strpljenja, riba se može pripremiti tako da bude sočna iznutra, a lijepo zapečena i cijela izvana.

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Tagovi :

Riba

Ulje

Hrana

kuvari otkrivaju trik

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