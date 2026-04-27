Kompaniju zabranjen kontakt s fudbalerima Bajerna

Uoči velikog okršaja u Liga šampiona UEFA, trener Bajern Minhen Vensan Kompani odradio je sve po ustaljenom rasporedu — vodio trening u centru na Zebener štrase (Säbener Straße) i otputovao u Pariz, gdje se zajedno s Dajo Upamekano obratio medijima na Park prinčeva.

Ipak, tu prestaje njegova uobičajena uloga. Zbog žutog kartona zarađenog protiv Real Madrid, Kompani neće moći da vodi ekipu u prvom polufinalnom susretu protiv Pari Sen Žermen. Pravila UEFA su jasna — od trenutka dolaska na stadion zabranjen mu je svaki kontakt s igračima i stručnim štabom.

Umjesto njega, ekipu će s klupe predvoditi pomoćni trener Aron Danks, koji je dio Kompanijevog stručnog štaba još od njegovog dolaska u Bajern 2024. godine.

Danks je zadužen za prekide, ali već ima iskustvo vođenja tima u specifičnim situacijama, pa je njegov privremeni prelazak u ulogu glavnog trenera bio očekivan. U stručnom štabu važi za izuzetno taktički potkovanog trenera.

Za to vrijeme, Kompani će utakmicu pratiti iz lože na stadionu Park prinčeva, uz stalno prisustvo predstavnika UEFA-e koji će nadzirati da ne uspostavi kontakt sa ekipom.

To praktično znači da neće imati mogućnost komunikacije, ni putem telefona, ni na bilo koji drugi način.

Belgijski stručnjak već je ranije izrazio nezadovoljstvo zbog kartona koji je dobio protiv Reala, smatrajući ga neopravdanim, pogotovo s obzirom na važnost utakmice koja slijedi.

Jedno je sigurno — Bajern će u Parizu igrati bez svog šefa na klupi, ali pod budnim okom čovjeka koji će svaki potez pratiti iz lože.

(Kliks)