Zečević na kineskom otvorio sajam u Kini, aplauz zagrmio salom

Logo
Large banner

Autor:

ATV
28.04.2026 12:24

Komentari:

0
Милан Зечевић на кинеском отворио сајам у Кини, салом се проломио аплауз
Foto: Screenshot

Načelnik Broda Milan Zečević otvorio je najveći sajam za električne tricikle u Kini, a tokom obraćanja pohvalio je uspjeh kineskih inovacija.

"Ova izložba je industrijski događaj koji predstavlja tehničku razmjenu i poslovnu saradnju. Ona nije samo platforma za to, nego i most koji povezuje ljude, jača kontakte i saradnju", rekao je Zečević tokom svog obraćanja.

U jednom momentu, Zečević se prisutnima obratio na kineskom jeziku zbog čega se salom prolomio gromoglasan aplauz.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner