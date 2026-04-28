Zečević na kineskom otvorio sajam u Kini, aplauz zagrmio salom

Načelnik Broda Milan Zečević otvorio je najveći sajam za električne tricikle u Kini, a tokom obraćanja pohvalio je uspjeh kineskih inovacija.

"Ova izložba je industrijski događaj koji predstavlja tehničku razmjenu i poslovnu saradnju. Ona nije samo platforma za to, nego i most koji povezuje ljude, jača kontakte i saradnju", rekao je Zečević tokom svog obraćanja.

U jednom momentu, Zečević se prisutnima obratio na kineskom jeziku zbog čega se salom prolomio gromoglasan aplauz.