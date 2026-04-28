Bomba iz Londona: Ćabi Alonso preuzima Čelzi?

Engleski mediji navode da je Ćabi Alonso glavni favorit za preuzimanje klupe Čelsija. Londonski klub je u potrazi za novim trenerom nakon što je nedavno smijenjen Lijam Rosenior, pa je fokus prebačen na poznato trenersko ime.

U slučaju da ne dođe do dogovora s Alonsom, Čelsi ima i dvije opcije u rezervi. Među njima su Marko Silva, aktuelni trener Fulama, te Andoni Iraola iz Bornmuta, koji bi na kraju sezone mogao napustiti svoj sadašnji klub.

Alonso je sezonu počeo kao trener Real Madrida, ali je u januaru napustio ekipu. Ranije se dovodio u vezu i s Liverpulom, no engleski klub je u međuvremenu ostao pod vodstvom Arnea Slota, dok se njegova trenerska budućnost i dalje povezuje s najvećim evropskim klubovima.