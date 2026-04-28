Maričić: Na vrhu prioriteta su parking mjesta

Na vrhu prioriteta u Banjaluci su parking mjesta koji kod građana stvaraju opravdanu nervozu, rekao je Goran Maričić predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

"Na vrhu problema i prioriteta rješavanja problema su parking mjesta. Nedostatak parkinga stvara veliku nervozu i opravdanu kod građana. Oduzima im vrijeme, zagađuje vazduh prilikom tražnja tih parking mjesta i naravno da nismo stali samo na tome da prepoznamo problem", rekao je Goran Maričić predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka.

U okviru zakona o lokalnoj samoupravi tačno su utvrđene nadležnosti skupštinske većine i u okviru tih nadležnosti SNSD želi da doprinose rješavanju problema, kaže Maričić.

"Na Skupštini grada Banjaluka treba da se usvoji odluka o odobrenju sredstava za izgradnju jednog velikog parkinga na više nivoa u centru grada, što će riješiti problem užeg centra grada. Nećemo se zaustaviti na tome, tražićemo nova rješenja i lokacije gdje bi mogli da izgradimo takvu vrstu parking mjesta", rekao je Maričić.

Pametni parking i upotreba aplikacije koje će u realnom vremenu prikazati gdje se nalaze slobodna parking mjesta značajno bi olakšala problem, navodi Maričić.

Predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka osvrnuo se i ona probleme grijanja u Banjaluci.

"Mi ne možemo prihvatiti tu inicijativu da grijanje poskupi 52% je neprihvatljiva iz više razloga. Nije to smo jedini zahtjev koji smo dobili, bio je zahtjev da se uplati po miliona KM za svaku godinu kao subvencija ili grant od sredstava građana Banjaluke. To nije prihvatljivo pod broj jedan, treba prvo vidjeti kako poslije datog plana, vidjeti šta je bilo od te inicijative i ponude kada je osnivana Eko toplana, gdje je u tom planu bilo predviđeno da će grad imati oko 2, 5 miliona KM dobiti", rekao je Maričić.

Svaki mjesec oko 400 korisnika isključi sa Eko toplane. Oni koji ostanu plaćaće enormno visoke cijene računa, kaže Maričić.